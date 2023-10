Els tres regidors de JxCat a l'Ajuntament de Palamós s'ofereixen a entrar al govern per superar el bloqueig que ha generat l'afer de la multa de trànsit. En un comunicat, asseguren que estan disposats a negociar pressupostos i ordenances, i a fer el pas d'assumir responsabilitats, però posen una condició clara: que l'alcalde, el republicà Lluís Puig, plegui. "L'obstacle que ho impedeix és la seva continuïtat al càrrec", asseguren. Per aquest motiu, els tres regidors de Junts fan una crida als d'ERC i el PSC -actualment, socis de govern- a treballar per "aconseguir desbloquejar la situació". "El més còmode és quedar-se a l'oposició, però no és un moment fàcil i volem acabar amb les especulacions", diuen.

L'afer de la multa de trànsit del 2021 al cotxe de paisà de la Policia Local, que conduïa l'aleshores regidor de Seguretat i on l'alcalde anava de copilot, continua portant cua. Després que ara fa uns dies Puig admetés que ell era dins el vehicle, quan havien passat dos anys dels fets, ha derivat en una situació de bloqueig al consistori (on ERC i el PSC governen amb minoria amb 8 dels 17 regidors).

Fins i tot, aquests últims dies havia planat la possibilitat que l'oposició fes una moció de censura, davant la negativa de l'alcalde de cessar en el càrrec (una petició que tots li van fer a l'uníson). Ara, els tres regidors de JxCat i Demòcrates allunyen aquest escenari. I de fet, s'ofereixen a superar l'atzucac, i a negociar els pressupostos i les ordenances, i a fer el pas d'entrar a govern.

"El grup de Junts ha dedicat les darreres setmanes a explorar opcions per fer-ho possible", asseguren els tres regidors en un comunicat. A l'escrit, subratllen que han seguit "amb preocupació i tristesa les contínues notícies situant Palamós i Sant Joan a la premsa per un motiu desafortunat i de sobres conegut" (en referència a la polèmica multa de trànsit).

Que l'alcalde plegui

Però al text, també deixen clar que per fer el pas d'entrar a govern -i garantir així majoria absoluta- hi ha d'haver una condició sine qua non: que l'alcalde plegui. "L'obstacle que impedeix que Junts per Catalunya i Demòcrates faci aquest pas és la seva continuïtat al càrrec", ressalten al comunicat.

Per aquest motiu, els regidors de Junts interpel·len directament els d'ERC i els del PSC "a treballar per aconseguir desbloquejar la situació". Asseguren que "no és un moment fàcil", però que tot i que el "més còmode" seria quedar-se a l'oposició, volen acabar "amb les especulacions i treballar pel futur de Palamós i Sant Joan i la seva gent".