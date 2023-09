L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, ha esvaït aquest divendres els dubtes arran de la polèmica oberta per la multa interposada a un vehicle no logotipat de la Policia Local el setembre del 2021: el conduïa el regidor de Seguretat, Alfons Bartolomé, i el mateix alcalde anava d'acompanyant. L'afer s'ha pogut desoldre després que s'hagi obtingut la imatge sense pixelar del radar que va multar el cotxe. Puig ha explicat que el regidor es farà càrrec de la sanció i dels interessos de demora i ha negat que hi hagués cap intenció de tapar els fets. En aquest sentit, ha dit que es van seguir els procediments i que quan va arribar la segona sanció, va demanar que es revisessin els fets per aconseguir identificar qui anava al volant.

El vehicle va ser enxampat circulant a 111 quilòmetres per hora en un tram amb una velocitat màxima permesa de 80. La multa suposava pagar 300 euros i la pèrdua de 2 punts del carnet; però com que ningú es va identificar com a conductor, la sanció imposada per Trànsit es va triplicar fins als 900 euros.

Durant una roda de premsa, l'alcalde ha assegurat que ell sabia que no conduïa el vehicle perquè mai abans ho havia fet però que en porta "molts d'altres" i que la seva agenda està molt plena. "Se'm fa molt difícil saber vuit mesos després, quan rebem la segona sanció i quan jo en tinc coneixement, que jo anava al cotxe", ha dit Puig.

Sobre això, ha insistit que no té "cap dubte" que el portaven per algun afer relacionat amb l'àrea de Seguretat; però ha admès que no constava a la seva agenda. "Devíem anar a fer una de les moltes visites que fèiem", ha insistit en una roda de premsa convocada d'urgència aquest divendres.

Sobre el procediment que s'ha seguit, Puig ha dit que qui l'ha liderat és el cap de la Policia Local, que té "tota" la seva "confiança". Però ha matisat que serà el mateix inspector qui haurà d'explicar què s'ha fet per la via judicial –on ha arribat el cas-.

En el marc d'aquest procés, precisament, el jutge ha autoritzat eliminar el pixelat de la fotografia del radar i ha permès identificar amb claredat el conductor i l'acompanyant del cotxe policial no logotipat, que demà farà dos anys que va ser denunciat.

Dos agents expedientats

D'altra banda, l'alcalde ha volgut desvincular aquests fets amb els dos expedients disciplinaris que es van obrir a dos agents, un d'ells delegat del sindicat CSIF, que posaven en dubte que s'hagués fet tot el possible per esbrinar la veritat.

Les crítiques dels representants del sindicat CSIF a la Policia Local de Palamós, que qüestionaven que s'hagués volgut arribar al fons de la investigació, van motivar expedients disciplinaris que, en el cas d'un dels delegats, li ha suposat una suspensió de sou i feina de 6 mesos. L'alcalde de Palamós ha desvinculat avui l'afer de la multa, del dels expedients. El CSIF, al seu torn, va demanar a l'Ajuntament que expedientés el cap de la Policia Local per haver sancionat els dos agents i delegats del sindicat.

L'origen de tot plegat era una entrevista que va fer el delegat sancionat, l'agent Miquel Àngel Garcia, a Ràdio Palamós, on va parlar sobre l'afer. Durant l'entrevista, va assegurar que l'informe elaborat no volia esclarir els fets. L'altre delegat a qui se li va obrir un expedient disciplinari per desobediència al seu superior és un caporal.

En aquesta línia, el sindicat CSIF ha demanat, després de conèixer aquesta nova actualització del cas, la dimissió de l'alcalde de Palamós i del regidor que conduïa el vehicle. "Al final la veritat sempre surt a la llum i demostra que aquestes persones, juntament amb el cap de la policia, estan totalment incapacitades per exercir qualsevol càrrec públic", asseguren a través d'un comunicat.

Des del CSIF consideren que "la dimissió és l'única via possible" perquè els càrrecs que van fer servir el vehicle de la policia fora del municipi "han mentit per salvaguardar el bon nom del cos de la Policia Local". El sindicat insisteix en denunciar que "sempre havien negat que poguessin saber qui conduïa" i critica que la demora en el cas ha provocat que "una multa de 150 euros s'hagi convertit en una de més de 14.000".

Amb tot, Puig ha dit que estava "molt tranquil" i que no es plantejava la seva dimissió. Ha dit també que ha convocat una junta de portaveus per dilluns que ve per informar-ne la resta de grups municipals i determinar com poden tenir accés a la prova fotogràfica.