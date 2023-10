El conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, ha retret aquesta setmana en una compareixença al Parlament que els municipis del Baix Empordà encara no s’hagin posat d’acord en la ubicació de la nova planta de residus, després del cessament de l’activitat a l’abocador de Solius.

Mascort recorda que fa quatre anys que esperen un estudi de viabilitat del nou espai. «L’Agència de Residus de Catalunya pagarà la instal·lació, el problema és la manca de consens per a decidir on s’ha de fer», lamenta. El conseller fa referència a l’estudi que el Consell Comarcal del Baix Empordà va impulsar a principis del 2020, pel qual va rebre una subvenció de 100.000 euros de l’Agència de Residus de Catalunya, per determinar la viabilitat de construir una planta de triatge de residus a la comarca que serviria per incrementar el reciclatge, disminuir els residus que es porten a l’abocador de Solius i evitar portar les escombraries a la planta de Lloret de Mar.

Com a resposta, la diputada socialista al Parlament, Sílvia Paneque, lamenta la «manca de lideratge» per part de l’equip de Govern, a qui insta a «acompanyar els alcaldes en comptes d’assenyalar-los». També retreu la manca de resposta cap als municipis, tenint en compte «l’increment de taxes» que suposarà haver de portar els residus a altres abocadors i que l’espai de Solius s’estigui utilitzant com a planta de transferència sense llicència.

L’Agència Catalana de Residus va subvencionar amb 100.000 euros al Consell Comarcal per estudiar-ne la viabilitat

Respecte al tancament de l’abocador de Solius, Paneque critica que el Govern no l’executés abans, «malgrat que tothom sabia que s’havia de tancar», tal com dictaminava l’ordre judicial del 2020, encara que la sentència ferma no ha arribat fins a enguany.

Mascort ha reconegut que tant la Generalitat com el consorci gestor van ser responsables de la «nefasta gestió» de l’abocador, i ha avançat que la planta de transferència i compostatge de Solius rebrà en poques setmanes la llicència ambiental corresponent.

Demanen el cessament total

Per altra banda, l’associació Salvem Solius ha emès un comunicat en el qual reclama el cessament de les activitats en el complex de tractament de residus de Solius. Malgrat la decisió de l’Agència de Residus de Catalunya, l’associació critica que per part del Consorci encara «s’estiguin discutint les darreres resolucions judicials».

Afegeixen que «el cessament de l’activitat de la planta de compostatge, juntament amb la clausura del dipòsit de residus, són actuacions que han de permetre començar a resoldre el problema de les males olors que pateixen els veïns de l’entorn del complex de tractament» i rebutgen que les instal·lacions s’utilitzin com a centre de transferència de residus perquè consideren que s’ha de posar fi a tota activitat en el complex, a més de trobar un emplaçament alternatiu, perquè l’actual s’ubica en un emplaçament d’alt valor ambiental que és «incompatible» amb desenvolupar-hi una activitat de gestió de residus.