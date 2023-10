Mica en mica, la Bisbal d'Empordà ha començat a restablir el subministrament d'aigua als seus ciutadans. Els tècnics d'Agbar han pogut reparar l'avaria que s'ha produït a la canonada principal que dona servei al poble i que baixa dels pous. Tot plegat ha obligat a tallar durant més de nou hores la xarxa i ha generat problemes als veïns, comerciants i sobretot als hostalers del poble, molts dels quals han optat per no obrir. El restabliment del servei d'aigua, però, serà progressiu, per tal d'evitar que l'aire acumulat a la xarxa arran del tall pugui provocar altres fuites en un altre lloc. A més, també s'ha restablert el gas, que havia quedat afectat, quan els tècnics intentaven reparar la canonada de l'aigua.