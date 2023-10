La Policia Local de la Bisbal d'Empordà ha denunciat cinc persones per tinença de substàncies estupefaents a la plaça de la Llibertat. Les denúncies s'han fet arran de les queixes veïnals que van fer arribar al cos policial per conductes incíviques. Finalment, al llarg de la setmana passada es va fer un control de seguretat a la plaça entre les sis de la tarda i la mitjanit. Com a resultat, s'han denunciat aquestes cinc persones i també quatre més que portaven patinets o bicis elèctriques per incomplir la normativa. A més, la Policia Local ha denunciat una persona més per incomplir l'ordenança de civisme. L'Ajuntament assegura que mantindrà els controls a la zona els propers dies.