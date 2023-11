Junts per Catalunya entra al govern de Palamós i la coalició, amb ERC i el PSC, suma majoria, amb onze regidors. El cap de llista de Junts, Raimon Trujillo, va afirmar ahir que han pres aquesta decisió per responsabilitat i perquè el municipi «no es pot permetre quatre anys de bloqueig». La formació havia demanat la dimissió de l’alcalde, Lluís Puig (ERC), per l’afer de la multa de trànsit. L’acord manté Puig en el càrrec i Trujillo argumenta que el motiu pel qual han fet un pas «atrevit i valent» és per poder aprovar els pressupostos i les ordenances fiscals i evitar un mandat «de paràlisi». L’alcalde va remarcar que ara compten amb un govern «ampli» per afrontar els reptes de la legislatura.

Fa un mes, a través d’un comunicat, els tres regidors de JxCat a l’Ajuntament de Palamós ja es van oferir a l’entrar al govern municipal per superar la situació de «bloqueig» generada per l’afer de la multa de trànsit del 2021 al cotxe de paisà de la Policia Local, que finalment conduïa l’aleshores regidor de Seguretat i on l’alcalde anava de copilot. Junts, però, posava aleshores una condició: que l’alcalde, el republicà Lluís Puig, fes un pas al costat i plegués. Des d’aleshores, segons va explicar Trujillo, l’equip de govern (fins ara format pels vuit regidors d’ERC i el PSC, en minoria) i els tres edils de Junts han anat travant una relació de confiança i han treballat per acostar posicions. Això s’ha traduït amb la presentació, aquest divendres, del nou govern de coalició.