La neteja i l’aparcament, el que més preocupa als empresaris de Palafrugell

Palafrugell va acollir ahir una jornada de treball sota el títol «Millorem Palafrugell», per posar en comú una valoració de la temporada dels diferents sectors del municipi: comerciants, sectpr turístic i industrial i l’ajuntament de Palafrugell. Es tracta d’una trobada que l’Ajuntament vol mantenir cada any un cop finalitzi la temporada turística i que té com a principal objectiu valorar la temporada i cercar propostes de millora per tal de consolidar un model turístic de qualitat de cara als propers anys.

En el marc de la trobada es van donar a conèixer els resultats de les enquestes que es van dur a terme des de l’Institut de Promoció Econòmica de l’ajuntament al llarg de les darreres setmanes i en les quals hi van participar més d’una cinquantena d’establiments de Palafrugell, Llafranc, Tamariu i Calella de Palafrugell. En ella es recull que ue els serveis que més preocupen al sector són la neteja viària, el transport públic i la manca d’aparcament a les zones de costa. Palafrugell aprova una moratòria d’un any per als habitatges d’ús turístic D’altra banda, entre els esdeveniments més ben valorats s’hi troben la programació de Flors & Violes; el Festival de Cap Roig; Festival de Jazz Costa Brava i les Festes de Primavera per aquest ordre. La jornada va comptar amb la presència de l’alcalde, Juli Fernández, i del regidor de promoció econòmica i turisme, Marc Piferrer, on van explicar quin és el full de ruta d’aquests propers 4 anys, què s’està fent per resoldre problemàtiques comunes i també es va oferir un torn obert de paraula a les persones assistents per tal de fer suggeriments, resoldre dubtes, etcètera. Punt de trobada Per l’alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, «aquest tipus de trobades participatives amb els diferents sectors comercials són importants per copsar el pols del seu entorn i treballar elements comuns que ens permetin millorar el model poble que volem pel futur». Al mateix temps, també ha destacat que el municipi ha d’anar cap a un model d’«especialització i diferenciació». El mateix alcalde va assegurar que aquest tipus de trobades es realitzaran cada any, de manera regular, un cop acabi la temporada d’estiu. Palafrugell compta amb un total de 23.396 places d’allotjaments turístics sumant hotels, càmpings, establiments de turisme rural, apartaments i habitatges turístics.