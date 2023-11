Bona part dels 160 alumnes de l'escola de Forallac han tallat la C-66 al seu pas per la localitat. Ho han fet acompanyats dels seus pares i mares per protestar contra Educació per no construir la nova escola. El centre es va obrir fa 16 anys i sempre ha estat de barracons. Per això, les famílies reclamen una escola d'obra al poble ja que "està plenament consolidada". A més compten amb el suport de l'Ajuntament de Forallac que ha posat a disposició d'Educació uns terrenys, però el Departament de moment no atén la petició, al·legant que no s'estan signant convenis per falta de recursos. Un motiu que no comparteixen les famílies que asseguren que sí que se n'han signat a d'altres llocs.

Quan l'escola de Forallac va obrir les portes, només comptava amb una classe amb dinou infants i una mestra. Setze anys després, el nombre d'alumnes s'ha multiplicat per deu i el centre ha hagut de créixer per donar resposta a les necessitats de les famílies. Però el que no ha canviat són les classes i aquest dimarts l'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) del centre ha dit prou. Durant més d'un quart d'hora han tallat la carretera C-66, que connecta la Bisbal d'Empordà amb la Costa Brava central, amb les retencions en una via especialment transitada. Tot plegat per reclamar al Departament d'Educació que "compleixi" i tiri endavant amb el projecte de fer una escola nova sense barracons. "Els primers infants que van entrar a estudiar a l'escola estan acabant la universitat i seguim amb els barracons. No pot ser, volem la millor escola pels nostres fills i filles", remarca la presidenta de l'AFA, Marta Clusa. Les famílies compten, a més, amb el suport tant de la direcció del centre com de l'Ajuntament. De fet, l'alcalde del Forallac -que inclou Fonteta, Peratallada i Vulpellac- Josep Sala, assenyala que des del consistori han fet la feina i han urbanitzat uns terrenys que, en total, van costar 1,3 milions d'euros i que van posar a disposició del Departament. El problema, segons Sala, és que Educació diu que no pot signar cap conveni per falta de recursos, malgrat que reconeixen que són un dels centres prioritaris a la llista. "Entenc que els pares i mares s'emprenyin perquè no hi ha sinceritat i quan els preguntes a quin lloc estem no ho aclareixen", lamenta l'alcalde. Conveni amb la Paco Candel Des de l'AFA i el consistori carreguen contra el Departament perquè els va assegurar a l'abril en una reunió que no se signaven convenis, ja que no hi ha prou recursos. La realitat, però, és que Educació sí que ho va fer el passat 6 d'octubre amb l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat per aixecar la nova escola Paco Candel. "Exigim que ens escoltin i que tirin endavant el projecte. Sembla que sí que se signen convenis, però en funció del lloc i Forallac no deu entrar", assenyala la presidenta de l'AFA de Forallac, Marta Clusa. La direcció, a favor Des de la direcció del centre també reclamen que es faci la nova escola. Reconeixen que els espais a les aules són adients, però assenyalen que es fa complicat en dies de pluja ja que es mullen en els canvis de classe, a més que agafen fred, ja que no hi ha passadissos interiors. A banda, el pati ha quedat reduït i no s'hi poden plantar arbres, fet que obliga a col·locar plaques per aconseguir fer ombra en alguns espais. L'Àlex és alumne de l'escola i li agradaria un nou centre on hi haguessin més nens i nenes i creu que l'espai de l'escola és petit. "Si hi haguessin arbres i ombra seria més bonic", diu.