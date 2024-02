L'Ajuntament de Palafrugell, al Baix Empordà, suspendrà durant un any les llicències per construir noves piscines al municipi. La mesura es portarà a aprovació al ple de dimarts que ve. L'alcalde, Juli Fernández, diu que l'actuació respon a la voluntat d'adequar "el Pla d'Ordenació Urbana en relació a les piscines per tal d'afrontar els reptes del canvi climàtic i, per tant, adequar es dimensions, les fondàries i la gestió eficient de l'aigua entre altres aspectes on el paradigma urbanístic ha canviat en relació als darrers anys". A més, el consistori obrirà 11 expedients sancionadors a piscines que tenien llicència de construcció però que no han respectat la prohibició d'omplir-les per la sequera.

El consistori ha volgut fer un pas més per ampliar les actuacions que estan fent per evitar al màxim la despesa d'aigua al municipi dins la situació actual d'emergència per sequera. El ple del proper dimarts abordarà la proposta de l'equip de govern de suspendre durant un any les noves llicències per fer piscines. La mesura arriba després que l'Ajuntament hagi detectat -fruit de les inspeccions que s'han estat fent- que hi ha alguns particulars que no han respectat la prohibició vigent d'omplir-les. Per això, se sancionaran 11 propietaris de piscines. Des del consistori argumenten que el fet de suspendre temporalment les llicències també provocaran que "no s'hagi de fer un seguiment ni perseguir a aquells particulars que actualment disposen d'una nova piscina dins la seva propietat". També que "s'entri en un període de reflexió urbanístic pel que fa a aquest tipus d'instal·lacions". La proposta se suma a l'anunciada aquesta mateixa setmana de tancar les dutxes de tots els equipaments municipals dels camerinos del teatre per reduir el consum d'aigua. Palafrugell tanca les dutxes dels equipaments esportius i dels camerinos del teatre per reduir el consum d'aigua A partir d'ara, només es permetrà dutxar-se als vestidors els dies que hi hagi partit (generalment, els caps de setmana). En el cas del teatre, un cop acabin les funcions, els artistes tampoc poden fer servir les dutxes.