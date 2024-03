El jutjat d'instrucció 1 de Sant Feliu de Guíxols ha citat a declarar com a investigats l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, l'exregidor de Seguretat, Alfons Bartolomé i el cap de la Policia Local per l'afer de la multa de trànsit a un vehicle no logotipat el setembre del 2021, segons informa el CSIF. El sindicat remarca que, arran de la denúncia presentada pel CSIF i tres dels seus delegats, la causa està oberta per delictes contra l'administració pública, falsedat documental i prevaricació. L'origen de la polèmica és una sanció per excés de velocitat a un vehicle poliical camuflat que va resultar que conduïa l'exregidor amb l'alcalde de copilot. El CSIF critica que alcalde i exregidor van "negar durant mesos saber res de la multa".

El vehicle va ser enxampat circulant a 111 quilòmetres per hora en un tram amb una velocitat màxima permesa de 80. La multa suposava pagar 300 euros i la pèrdua de 2 punts del carnet; però com que ningú es va identificar com a conductor, la sanció imposada per Trànsit es va triplicar fins als 900 euros. Arran d'això, però, i davant les sospites que al volant no hi anessin agents en servei, delegats del CSIF van denunciar que no s'havia fet tot el possible per esbrinar qui conduïa.

A finals de setembre, l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, va convocar una roda de premsa on va dir que, després d'obtenir la imatge sense pixelar del radar, havien pogut comprovar que el vehicle de paisà el conduïa l'aleshores regidor de Seguretat i que ell mateix anava de copilot. Puig va dir que el regidor es faria càrrec de la sanció i dels interessos de demora i va negar que hi hagués hagut cap intenció de tapar els fets.

L'alcalde va subratllar que no tenia "cap dubte" que, si anaven amb aquest vehicle, era per algun afer relacionat amb l'àrea de Seguretat. A la mateixa roda de premsa, Lluís Puig va desvincular dels fets els dos expedients disciplinaris que es van obrir a dos agents de la Policia Local.

Segons informa el CSIF en un comunicat, el jutjat d'instrucció 1 de Sant Feliu de Guíxols, que porta la investigació, ha citat a declarar com a investigats l'alcalde, l'exregidor i el cap de la Policia Local el pròxim 22 de maig.

El sindicat sí que relaciona directament els expedients disciplinaris amb la multa: "Per defensar els companys, a un dels delegats de CSIF el van sancionar amb sis mesos de suspensió de sou i feina per acudir a la ràdio a declarar que no era cert que aquest vehicle fos conduït per un agent de servei". El CSIF considera que això és una "venjança" que "no pot quedar impune" i recorda que aquesta suspensió ja està recorreguda davant la justícia i a l'espera de resolució.

"Després de negar durant mesos saber res de la multa i gastar-se més de deu mil euros a l'expedient contra el nostre delegat, l'alcalde i l'exregidor van recuperar la memòria i van reconèixer ser ells els que van fer servir el vehicle oficial. Però el mal ja està fet: l'angoixa d'un dels delegats suspès sis mesos de feina i sou i, encara pitjor, a un altre dels nostres delegats, malauradament, se li ha concedit una incapacitat absoluta per a la feina", conclou el CSIF.