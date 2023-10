El CSIF demana explicacions a Palamós sobre el pagament de la multa de trànsit

La saga novel·lesca de l’afer de la multa de trànsit que va rebre l’exregidor de seguretat de Palamós, Alfons Bartolomé, mentre conduïa un vehicle policial acompanyat de l’alcalde, Lluís Puig, té un nou capítol. El sindicat CSIF ha entrat una instància a l’Ajuntament demanant explicacions sobre com s’ha efectuat el pagament de l’esmentada multa. En concret, l’ens assegura en un comunicat que «entenem que la tresoreria d’un ajuntament no és com la caixa d’un bar o un supermercat, no podent-se fer cap descompte de cap nòmina sense haver obert el preceptiu expedient sancionador. Des de CSIF, esperem que l’Ajuntament pugui demostrar que el pagament és real i efectiu, i amb totes les degudes fases que marquen les normes de comptabilitat i pressupostàries, així com d’intervenció».

L’oposició en bloc demana la dimissió de l’alcalde de Palamós per l'afer de la multa de trànsit Cal recordar que tot plegat es remunta el setembre de 2021 quan l’exregidor va ser enganxat per un radar excedint la velocitat permesa. El vehicle va ser enxampat circulant a 111 quilòmetres per hora en un tram amb una velocitat màxima permesa de 80. La multa suposava pagar 300 euros i la pèrdua de 2 punts del carnet. El problema va ser, però, que ningú es va identificar com a conductor del vehicle perquè l’automòbil en qüestió era un cotxe policial propietat de l’Ajuntament. I davant la incògnita de qui era la persona al volant, la sanció de Trànsit es va triplicar fins als 900 euros. L’afer es va poder resoldre després que s’obtingués la imatge sense pixelar del radar que va multar el cotxe. I tot plegat va forçar a l’alcalde, Lluís Puig, a fer una roda de premsa on va reconèixer que ell era el copilot i va explicar que l'exregidor Bartolomé es faria càrrec de la sanció i dels interessos de demora. El batlle també va negar que hi hagués cap intenció de tapar els fets i va assegurar que no recordava el motiu del viatge. En el marc de tot plegat també es va expedientar a dos agents del cos de policia local després que aquests manifestessin que no s’havia fet tot el possible per identificar als usuaris del vehicle.