El Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Empordà es reactiva. El 19 de febrer va tenir lloc l'Assemblea General després d'un llarg període la inactivitat on es van escollir els membres i es va reactivar l'òrgan.

El Consell Consultiu és un òrgan de consulta i participació en temes de vellesa que s’adscriu orgànicament al Consell Comarcal del Baix Empordà. Entre les seves funcions trobem la promoció i la participació de l’associacionisme de la gent gran al territori, el foment de la relació entre organitzacions similars, donar a conèixer a les entitats i associacions recursos, drets i actuacions que es duen a terme respecte a aquest àmbit, buscar suports institucionals per a iniciar una acció conjunta concreta, etc.

Tal com queda recollit als estatuts, el seu màxim òrgan de decisió és l’Assemblea General, com a òrgan sobirà on els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable. L’Assemblea està integrada per dos representants màxims de la junta de cada una de les associacions i entitats membres. D’altra banda, la Junta Permanent, com a òrgan de govern ordinari, està formada pel president, 2 vicepresidents (1r i 2n) i 7 vocals. La Junta Permanent es reuneix mensualment, excepte els mesos de juliol i agost, i de manera extraordinària quan sigui necessari.

Durant la sessió celebrada es va procedir a la presentació de candidatures i a la votació per a ocupar els càrrecs i seguidament va quedar renovada i constituïda la nova Junta Permanent.

El conseller de Serveis Socials, Carlos Campmajó ha estat designat com a president de la Junta Permanent i representant del Consell Consultiu per delegació de la presidenta del Consell Comarcal del Baix Empordà, Glòria Marull. Per votació es va escollir com a vicepresidenta 1a Judith Palay, presidenta de l’Associació de la Gent Gran de la Bisbal d’Empordà.

Com a vocals formen part de la junta Pere Bofill (Llar del Pensionista de Pals), Josep Martínez (president de l’Associació de Gent Gran “Lloc de trobada” de Santa Cristina d’Aro), Felisa Manrubia (Consell de la Gent Gran de Palafrugell) i Josep Ribot (Casal de la Gent Gran de Begur). En les properes sessions caldrà nomenar els càrrecs que falten, han informat. Són el de vicepresident 2n i tres vocals.

La vicepresidenta 1a del Consell Consultiu, Judith Palay, és nomenada també com a vocal del Consell de la Gent Gran de Catalunya i participarà en qualitat de representant del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Empordà en les pròximes reunions de l’Associació Intercomarcal de Consells de Gent Gran de Comarques i Municipis de Girona (AICMGGG).

A la jornada també van assistir-hi agents de les Oficines de Relacions amb la Comunitat de Mossos d’Esquadra, l’Associació Intercomarcal de Consells de Gent Gran de Comarques i Municipis de Girona (AICMGGG), la responsable de la Regió de Girona del Departament de Drets Socials i la tècnica de l’Oficina de la Gent Gran Activa que es va connectar telemàticament, entre d’altres. Els presents convidats van aprofitar per presentar les accions proposades i objectius de cada organisme.

En les reunions següents s’aniran definint les línies i accions a desenvolupar, com també els possibles grups de treball.