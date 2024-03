Palamós engega el projecte per construir 34 habitatges cooperatius

Sostre Cívic, en col·laboració amb l'Ajuntament de Palamós ha engegat els tràmits per tirar endavant el projecte d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús al municipi que comportarà la construcció de 34 habitatges adreçats a col·lectius vulnerables. La inversió és de cinc milions d'euros.

S'espera que les primeres sòcies podrien entrar a viure al nou edifici el 2026. Es construirà en uns terrenys municipals.

L'alcalde de Palamós i representants de la cooperativa han explicat avui, davant el solar on es construiran, que s'emmarca en el compromís amb la creació d'un model d'habitatge cooperatiu innovador, sostenible i socialment responsable i que serà el primer projecte d’aquestes característiques a terres gironines.

L'edifici, Terra de Mar, estarà situat en un solar de mil metres quadrats que ha cedit l'ajuntament a l'avinguda Catalunya. Tindrà planta baixa i cinc plantes amb 34 pisos i les places d'aparcament.

Els pisos tindran entre 39 i 67 metres quadrats, d'entre una i tres habitacions. Es podran modifica segons les necessitats del grup impulsor, amb una dotació d'espais col·lectius complementaris pensats per viure en comunitat.

A més, serà construït amb els estàndards més alts d’eficiència energètica i sostenibilitat ambiental. Compta amb una certificació energètica A, i "serà el primer edifici d’aquest model innovador d’accés a l’habitatge que obtindrà la certificació construcció sostenible VERDE (del Green Building Council España)", diu l'Ajuntament.

25% dels habitatges reservats

La inversió està finançada per l'Institut de Crèdit Oficial (el banc públic adscrit al Ministeri d'Afers Econòmics). Compta amb una subvenció de la Generalitat. La col·laboració amb l'ajuntament ha establert que un 25% dels habitatges seran per a veïns de Palamós i comarca, més grans de 65 anys, joves fins a 35 i famílies monoparentals.

Els contractes de cessió d’ús són de per vida, les quotes mensuals (homologables al lloguer) seran d’entre 490 i 780 € (segons mida dels habitatges) i per entrar-hi a viure caldrà fer una aportació de capital (retornable sempre que es vulgui abandonar l’habitatge) d’entre 12.000 i 19.000 €.

El nou projecte, com tots els que gestiona Sostre Cívic, té un gran vessant comunitària. Per això és important que les persones interessades a viure-hi s’incorporin ja al grup impulsor, diuen. La campanya d’inscripcions està oberta fins al 12 de maig, i per formar-hi part cal fer-se soci de la cooperativa, complir els criteris de protecció oficial del municipi de Palamós i poder respondre econòmicament a les primeres aportacions de capital del projecte. Mentre duri la campanya d’inscripcions, tant ajuntament com Sostre Cívic informaran la ciutadania de les característiques del projecte a través de material divulgatiu i diferents sessions informatives.