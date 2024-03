A judici l'expedient disciplinari obert a un agent per l'afer de la multa de Palamós

L’expedient sancionador obert per l’Ajuntament de Palamós contra un agent del cos de la Policia Local i delegat sindical per unes declaracions sobre l’afer de la multa de trànsit va arribar ahir a judici.

El Contenciós Administratiu 2 de Girona haurà de decidir si la sanció de sis mesos de suspensió de sou i feina interposada contra l’agent per danyar la imatge del cos i per saltar-se la jerarquia està justificada o si cal anul·lar-la per manca de fonament.

L’origen de l’expedient són unes declaracions fetes per l’agent a Ràdio Palamós el març de 2022 on va assegurar que l’informe elaborat per l’inspector de policia no pretenia esclarir qui conduïa el vehicle multat el 22 de setembre de 2021. Com a agent sindical, i juntament amb un altre company que també va ser expedientat, van instar l’ajuntament a donar informació sobre aquest tema, donat que l’informe de l’inspector va concloure que no es podia saber qui havia estat, però que amb tota seguretat havia d’haver estat un agent de guàrdia.

Durant la vista, l’advocat de l’agent va posar en coneixement del jutge informació nova que fins ara no constava a la demanda, que és el fet que era el regidor de seguretat, Alfons Bartolomé, qui conduïa el vehicle, i que l’alcalde Lluís Puig anava de copilot. De fet, això es va poder saber perquè va ser durant aquest procés judicial que l’agent va demanar que s’eliminés el pixelat de la fotografia feta pel Servei Català de Trànsit.

Segons el lletrat, aquesta informació acredita que les declaracions de l’agent, fetes com a representant sindical, no van atemptar contra la dignitat del seu cap sinó que es van fer «en defensa dels funcionaris erròniament assenyalats». El lletrat es va preguntar «com pot ser que si Trànsit va donar-los deu dies per identificar el conductor, l’Ajuntament no demanés la foto despixelada", i «en comptes d’això es dediqués a fer informes assenyalant a funcionaris». Segons el lletrat, un dels motius de la sanció és per fer «declaracions infundades», que finalment s’han demostrat certes.

Al judici va declarar un agent que estava al control d’accés de vehicles el dia dels fets, i que, per tant, va ser qui va donar les claus del cotxe al regidor. Segons va manifestar, el regidor va dir-li que necessitava el vehicle perquè tenia una reunió a Girona. A més, va assegurar que ningú li havia preguntat qui havia agafat el vehicle aquell dia, fet que podria haver resolt els fets. De fet, a l’informe, l’inspector sosté que «s’ha parlat amb els agents que treballaven en aquella hora». El testimoni també va dir que aquell vehicle no s’agafava de manera habitual.

Sanció justificada

En canvi, l’Ajuntament es nega a fer-se enrere i assegura que les raons que van derivar en l’obertura de l’expedient es mantenen vigents i que tenen a veure amb la informació que ha permès saber qui conduïa el vehicle. Segons va manifestar l’advocat del consistori, allò que s’ha sancionat és el «com, l’on i de quina manera» es va traslladar el missatge que va donar pas a l’obertura de l’expedient. També va recordar que el resultat final es va poder esbrinar a través d’una prova judicial, ja que en el seu moment no es va poder saber qui havia conduït el vehicle.

Segons la seva tesi, la condició de policia de l’agent fa que tingui un «estatut especial» i ha d’actuar tenint cura de la imatge del cos, segons estableix el codi ètic de la policia. «Si sap alguna cosa per la seva condició de policia el que no pot fer és anar a la ràdio a explicar-ho». En aquest sentit, rebla que no va seguir els canals interns, a través dels seus responsables, per obtenir la informació.

Tot i que el lletrat va demanar que s’impugnés la fotografia despixelada perquè no s’incorporés a la demanda, el jutge considera que és una prova «essencial» perquè és el que va donar pas a l’obertura de l’expedient sancionador. Ara, haurà de resoldre.

