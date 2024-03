Torroella de Montgrí acaba la rehabilitació de l'estructura de Can Castells

La rehabilitació de l'edifici de Can Castells de Torroella de Montgrí avança al ritme previst i ha finalitzat la part de l'estructura.

L'immoble serà la seu de l'Oficina de Turisme, les àrees de Turisme i Promoció Econòmica, la seu de Montgrí Comerç i els estudis de Ràdio Montgrí.

Representants tècnics i polítics de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i de l'empresa constructora han portat a terme una visita d'obres a un dels projectes que es considera dels més importants del Pla de Sostenibilitat Turística

L'Ajuntament ha informat que s'ha completat la part tècnicament més complicada de la rehabilitació, que era la redistribució interna de la construcció i la preinstal·lació dels subministraments. A partir d'ara es podrà encarar els acabats interns i les instal·lacions elèctriques i d'aigua.

L'edifici de Can Castells està situat a la plaça de la Vila número 6 i consta de tres plantes. Per poder-lo destinar als seus nous usos s'han hagut d'enderrocar parets i estances interiors, fer noves escales, preveure la ubicació d'un ascensor i altres elements per complir amb la normativa d’accessibilitat i fer actuacions de millora l’eficiència energètica de l’edifici.

Un cop estigui acabat tindrà l'Oficina de Turisme de Torroella de Montgrí a la planta baixa amb un magatzem, espais de treball i els estudis de Ràdio Montgrí al segon pis; i les dependències de les àrees de comerç i turisme al tercer pis amb una sala de treball per a Montgrí Comerç. També hi ha un terrat amb un despatx i un pati.

Pla de Sostenibilitat Turística

La seva rehabilitació s'inclou dins el Pla de Sostenibilitat Turística, concretament en la línia 4.1 que fa referència a la millora de l'acollida dels visitants. L'obra té un cost d'execució de gairebé 600.000 euros.

El Pla de Sostenibilitat Turística de Torroella de Montgrí i l'Estartit (2021-2023) és un projecte estratègic municipal impulsat per l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, en col·laboració de l'EMD de l'Estartit. S'executa en el marc del programa «Planes de Sostenibilidad Turística» promogut pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, que compta, també, amb la participació de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Empresa i Ocupació i el suport econòmic de la Diputació de Girona.

Aquest pla permet executar 29 projectes en 16 actuacions per valor de 3,6 milions d'euros.