Roben al pàdel i fan destrosses al camp de futbol de Sant Feliu en un dia

Dos robatoris amb força en dues instal·lacions esportives de Sant Feliu de Guíxols en una mateixa nit. Això és el que va succeir la de divendres a dissabte, al camp de futbol Mascanada i la Salada Pàdel i Tennis. En el primer lloc, els lladres hi van realitzar moltes destrosses i en el segon, se’n van emportar diners de la caixa i la caixa forta. Els Mossos d’Esquadra compten amb denúncia d’ambdós robatoris i estan investigant els successos.

El primer dels robatoris s’apunta que va ser el del pàdel, ubicat a la zona esportiva de la Ronda Narcís Massanas. Aquest va succeir durant la nit i matinada i a les sis del matí és quan es van adonar dels fets. Aquí van accedir per la porta del darrere que és d’alumini i que dona al bar. Els lladres se’n van emportar diners que estaven repartits amb una caixa forta i la registradora. A la zona la policia hi va trobar un trepant i una radial.

La zona de vestuaris i material balisada. / cfsfg

Un cop haurien accedit i robat en aquest espai, es van traslladar al camp de futbol de Mascanada i que es troba a escassos metres. Els lladres van cometre nombrosos danys en aquestes instal·lacions.

D’entrada van trencar l’accés, els panys de les portes tant de la zona de consergeria, vestuaris i del bar. Fins i tot, van arribar a arrencar els fils de la zona de comptadors. Tot això va ser detectat l’endemà per la treballadora del servei del bar a les sis del matí i també s’hi va trobar la Policia Local.

Restes del menjar que van deixar llançat per les instal·lacions. / cfsfg

Menjar, beure i destrossar

I és que aquesta zona va ser malauradament la predilecta dels lladres fins al punt que van arribar a menjar, van obrir la planxa i van deixar el gas obert. Els delinqüents van beure, menjar i van passar una bona estona a la zona. Per acabar-ho d’adobar, van deixar obert el congelador i van llançar i fer a miques molt del menjar que havien adquirit des del Club de Futbol Sant Feliu de Guíxols per a la celebració del MIC que comença avui. Els lladres van entrar als vestuaris, van trencar portes de les taquilles per veure què trobaven, però no van arribar a emportar-se material esportiu. L’únic que van robar és menjar del bar.

La policia científica dels Mossos va anar al camp de futbol i no van trobar empremtes de cap mena. Ara la investigació està centrada a intentar posar nom als delinqüents per detenir-los.

