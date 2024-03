Lluites de cavallers, tallers i cercaviles al Mercat Medieval de Calonge

Calonge i Sant Antoni celebra aquest cap de setmana la 25a edició del Mercat Medieval, que omple els carrers de fires, tallers, cercaviles i activitats per endinsar-se de ple a l’edat mitjana. Un dels plats forts de l’esdeveniment és el torneig d’herois, que tant avui com demà enfrontaran cavallers al pati d’armes. Durant tot el recinte s’han instal·lat diferents escenaris, com ara la masmorra i el campament de setge, on es pot veure com es preparaven les tropes.

També hi ha activitats pels més menuts, com l’espectacle «Blancaneus» o les històries i faules que podran sentir de personatges com l’Aiguader o el Traginer de Contes. La nota musical l'aportarà avui Pedro Burruezo acompanyat de la Nur Camerata, que oferiran el recital «Auto-Sufí-Ciència» a la Sala Gòtica del Castell. L'Ajuntament anima els visitants a venir disfressats.