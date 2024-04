Els comuns denuncien "complicitat" entre "l'extrema dreta d'Orriols i la dreta extrema de Puigdemont"

El cap de llista per Girona de Comuns Sumar, Eloi Badia, ha assegurat aquest dimarts que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, és alcaldessa de Ripoll gràcies a Junts, que es va oposar a l'acord tancat amb la resta de formacions de l'Ajuntament per barrar-li el pas. En declaracions a la capital del Ripollès, Badia ha denunciat el que considera "complicitat entre l'extrema dreta d'Orriols i la dreta extrema de Puigdemont" i ha mostrat "profunda decepció" pel paper del partit de l'expresident de la Generalitat al consistori ripollès.

El candidat dels comuns, acompanyat del número tres de la llista per Barcelona, Andrés García, ha enganxat diversos cartells a la localitat amb l'eslògan 'Extrema dreta, ni en català ni en castellà' i ha criticat que mentre ho feien s'hagi presentat la Policia Local. "Orriols no vol que es pensi diferent. La Catalunya d'Orriols és fosca, petita i hi sobra gent", ha deplorat.

Alhora, ha carregat contra els discursos "racistes i xenòfobs" d'Aliança Catalana i les seves polítiques per impedir l'alta al padró de persones immigrants. "Impedir el padró és una acció d'odi, impedir l'accés a la salut és una acció d'odi, privar del dret a l'habitatge és una acció d'odi", ha assegurat, i ha advertit que la formació ultra es presenta a les eleccions al Parlament del 12 de maig "per fer-ho arreu del país".

"Hem de barrar el pas als discursos d'odi que empetiteixen el país", ha dit, i ha garantit que la millor manera de fer-ho és assegurant un escó per Girona a Comuns Sumar, ja que se'l disputen amb la formació d'Orriols. "El vot als comuns és l'únic que impedirà que l'extrema dreta catalana entri al Parlament", ha alertat.