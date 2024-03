Denuncien la construcció d'un parc d'skate dins les instal·lacions de Radio Liberty a Pals

El Cercle Català d'Història, una associació que promou la recuperació de la memòria històrica, ha interposat una denúncia contra la construcció d'unes rampes de patinatge a les instal·lacions de l'antiga Radio Liberty a Pals (Baix Empordà). "L'administració no hauria de permetre que la gent accedeix a aquest espai protegit, declarat bé cultural d'interès local (BCIL)", critica el president de l'entitat, Joaquim Ullan, que assegura que "està molt concorregut" i "s'altera constantment sense permís". En aquest sentit, l'associació reclama "inversió" a la Generalitat i l'Estat perquè "donin suport a l'Ajuntament i dotin de pressupost el projecte de creació d'un centre d'interpretació de la Guerra Freda".

A Pals (Baix Empordà), fa temps que el Centre Català d'Història i les entitats ecologistes del territori demanen inversió per rehabilitar les edificacions de l'antiga Radio Liberty i convertir-les en un centre d'interpretació de la Guerra Freda. Consideren que cal mantenir l'edificació central de les antigues oficines i museïtzar-la per explicar la fauna i flora del Parc Natural, així com preservar els jaciments arqueològics de la vila marinera i la torre mora datades des del segle XII al XVIII.

Un parc d'skate a Radio Liberty

A la reclamació s'hi afegeix ara més urgència, després que membres d'aquesta associació que promou la recuperació de la memòria històrica hagin detectat que s'està construint un parc d'skate a l'interior de les instal·lacions de Radio Liberty. En concret, s'han detectat treballs a l'antic dipòsit d'aigua ubicat al costat de la nau Diesel. "Hi ha material d'obra i ja s'hi han construït algunes rampes", denuncia el president del Centre Català d'Història, Joaquim Ullan. Per la seva banda, des de l'Ajuntament de Pals defensen que ja "s'han identificat i denunciat els responsables d'aquestes obres".

Per evitar situacions similars, des del Centre Català d'Història insisteixen en la importància d'implementar mesures de vigilància i control d'accés "per protegir l'espai del risc de perdre valors ambientals i patrimonials". I critiquen que "l'accés a la zona hauria d'estar restringit, però les balles estan obertes i cada dia hi entren moltíssimes persones".

BCIL i BCIN

Ràdio Liberty ocupa 33 hectàrees dins del parc natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter. I el 2022, va ser declarat bé cultural d'interès local (BCIL) pel Consell Comarcal del Baix Empordà. Una declaració que se suma a la de bé cultural d'interès nacional (BCIN) atorgada anys abans a la part del jaciment històric i arqueològic de la vila marinera i la torre mora. Actualment, Ràdio Liberty és propietat del Ministeri de Transició Ecològica i es gestiona des d'Acció Climàtica.

"Exigim a l'Estat i a la Generalitat que s'adonin del potencial econòmic que té el recinte de Radio Liberty i que siguin capaços de dotar de pressupost el projecte d'espai cultural i de creació d'un centre d'interpretació, per revertir la situació de degradació que pateix", es reafirma el president.

Ullan també critica que fins ara "l'administració no ha estat a l'altura de la declaració BCIL i no ha aportat cap mena de pressupost per rehabilitar aquest espai". El president del Cercle Català d'Història defensa que "s'ha deixat sol a l'Ajuntament de Pals, que no pot fer front a la despesa" propiciant una "situació de degradació màxima". L'ACN s'ha posat en contacte amb el departament d'Acció Climàtica, que ha declinat fer declaracions.

En paral·lel, des de l'associació que promou la recuperació de la memòria històrica també denuncien que s'estan fent moviments per desfer-se de les instal·lacions: "Fins i tot, sabem que s'està buscant la manera d'enderrocar aquest espai, tot i que no es pot fer perquè està declarat BCIL", sostenen.

Valor arquitectònic

Per últim, des del Cercle Català d'Història defensen que "a banda del valor cultural i històric, Ràdio Liberty també té valor arquitectònic". En aquesta línia, detallen que l'edificació és obra d'Agustí Borrell i Sensat, "un dels grans iniciadors del racionalisme a Catalunya i arquitecte de molts edificis militars i civils de Catalunya". Un fet que afegeix importància, consideren, a l'hora d'adoptar la decisió de restaurar les instal·lacions de l'antiga ràdio americana de Pals.