Calonge valora en 450.000 euros els danys del temporal al passeig de Sant Antoni

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni valora inicialment en 450.000 euros els desperfectes provocats pel temporal al passeig i les tasques de reparació per poder deixar la zona "en condicions". Aquest dimarts al matí s'han iniciat els treballs de neteja als punts afectats, que consistiran en moviments de sorra per protegir les zones més malmeses de la platja de Torre Valentina i la d'Es Monestrí. El temporal va deixar afectacions a les instal·lacions de les platges (passarel·les, accessos, infraestructures), va malmetre les zones enjardinades a tocar del passeig de Torre Valentina i va descalçar una part del passeig a Es Monestrí.

L'Ajuntament recorda que les afectacions dels temporals han anat en augment en els últims anys i que la "solució" passa pel projecte de nous espigons per millorar la protecció de la primera línia de mar. L'actuació, que ha d'impulsar el Ministeri de Transició Ecològica, permetria resoldre la problemàtica, permetent que aquestes platges tinguin com a mínim una amplada de 50 metres durant tot l’any, amplada que fluctuarà però que sempre garantirà aquests 50 metres necessaris per desgastar la força de les onades i evitar que l'embat dels temporals arribi al passeig.

El projecte preveu la construcció de dos dics, que seran la prolongació dels que actualment ja existeixen. El primer d'ells serà un dic corb emergit de 150 metres de longitud, que perllongarà l'actual dic situat davant de la riera Aubi, construït l'any 1987. Aquest dic corb tindrà un primer tram de 70 metres rectes i els 85 metres restants tindran forma corbada. El dic tindrà un segon tram submergit mig metre, que parteix de l'inici del tram corb anterior, com a prolongació de l'espigó existent, i amb una longitud total de 130 metres.

D’altra banda, l’estabilització de la platja d’Es Monestrí requereix de la construcció d’un segon espigó, també corbat i emergit de 215 metres de longitud. Els primers 100 metres coincidiran amb l’actual espigó de la platja de Palamós, construït l’any 1915 i els altres 115 són de nova planta. A més, aquest dic també continuarà amb 100 metres més d’espigó submergit a mig metre.

El govern espanyol es va comprometre aquest dilluns a analitzar els efectes del temporal a Catalunya i a donar-hi una resposta "el més aviat possible".