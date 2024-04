El vermut es converteix en el protagonista dels caps de setmana de primavera a Palamós

Amb l’objectiu de dinamitzar Palamós i desestacionalitzar l’oferta del municipi fa 6 anys que l’Ajuntament organitza la campanya comercial i turística: «Aquesta primavera vine a fer el vermut a Palamós. El comerç obert t’espera». Una iniciativa que s’allarga durant els mesos d’abril i maig i en la qual participen 32 establiments que ofereixen, a preus populars, el «pack vermut», un tast de vermut acompanyat amb una tapa. A més, aquesta proposta va acompanyada de 18 actuacions musicals programades durant aquestes 8 setmanes.

Aquest matí s'ha fet la inauguració de la campanya del vermut amb la cinquena edició de la «Mostra dels millors vermuts de Catalunya». S'ha celebrat els deu anys dels premis Vinari i una sèrie d’estands han ofert els seus vermuts. Després, a dos quarts de dues, ha començat l’actuació en directe del Dj Picantillo Nick.

«Històricament, aquesta fira és un èxit i aplega amb facilitat a la gent» explica Antoni Bachiller, el regidor de promoció de l’Ajuntament de Palamós, «a més, està en un indret atractiu, davant del port. Reuneix totes les condicions perquè això sigui un èxit i funcioni», afegeix. Enguany no ha sigut una excepció i el temps ha acompanyat aquesta jornada perquè ha fet «un dia molt maco» i això fa que sigui «molt atractiu», indica el regidor. Segons Bachiller aquesta proposta, a part d’eixamplar l’oferta del municipi i que no es redueixi únicament a l’estiu, també serveix per «recuperar una acció social que fa anys que existia i que es va perdre».