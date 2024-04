L'autor del crim de Bellcaire d'Empordà va apunyalar vint vegades la seva parella

El veí de Bellcaire d'Empordà, al Baix Empordà, acusat de matar el seu fill de cinc anys la matinada del 3 d'abril passat, va apunyalar vint vegades la seva parella per tot el cos i li va trencar diversos ossos de la cara, per la qual cosa va necessitar intervenció quirúrgica, segons els informes de la investigació.

El presumpte parricida va passar aquest dissabte passat davant el jutjat d'Instrucció número 1 de la Bisbal d'Empordà i, com va fer en seu policial, es va acollir al seu dret a no declarar. Els propers dies, aquest jutjat s'inhibirà a favor del 4, encarregat de les causes de violència sobre la dona.

Álex B. G. està acusat de delictes d'assassinat, assassinat en grau de temptativa amb agreujants de gènere, acarnissament i parentiu i s'enfronta a una condemna de presó permanent revisable.

La principal hipòtesi que s'estudia en la investigació és que, quan va atacar la seva parella, Astrid, de 29 anys i mare del menor, volia acabar amb la seva vida i que pensava que estava morta quan va abandonar el domicili familiar després de l'agressió.

Segons va explicar l'acusat en la reconstrucció dels fets, entre les 20.00 i les 23.00 hores del passat dimarts 2 d'abril va consumir alcohol i cocaïna, en aquest últim cas concret una mica menys de mig gram, dosi reconeguda com a diària.

Després, va anar a casa dels seus pares a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, on feia uns dies que Astrid havia decidit que es volia separar.

Entre la 01:00 i les 03:00 hores va estar parlant amb el seu pare i, després, li va agafar el vehicle d'empresa tot i no tenir carnet de conduir i va ser detectat per càmeres a les 03:44 hores quan es dirigia direcció Bellcaire d'Empordà.

L'ara detingut va explicar davant els investigadors que va entrar al domicili familiar amb les claus, va anar a l'habitació on dormien la mare i el menor, ella li va preguntar que feia allà i ell se li va abalançar amb una navalla multiusos amb una fulla d'entre 5 i 6 centímetres.

La va apunyalar fins a vint vegades a la zona cervical, una mà, una cama, avantbraç, tòrax posterior, tota l'esquena i li va causar un pneumotòrax bilateral.

Així com va reconèixer l'agressió a la seva parella, no ho va fer amb la del nen, però sí que va detallar que, després d'abandonar l'habitatge, en passar davant l'entrada va veure la dona asseguda i va tornar per arrossegar-la per un peu fins a la cuina i colpejar-la amb una estructura metàl·lica, cosa que li va provocar el trencament de diversos ossos de la cara com el maxil·lar i el pòmul dret.

ACN

Segons els temps de les imatges de les càmeres, que el van captar tornant a Torroella de Montgrí a les 04:22 hores, l'atac va durar uns vint minuts i no va ser fins més d'una hora després, a les 05:45, quan ella va aconseguir sortir i demanar ajuda al veí del davant, que va trucar al telèfon d'emergències.

En detenir-lo, els va dir als Mossos d'Esquadra que se li havia "anat el cap" i que havia tirat l'arma del crim en un camp, encara que en registrar-lo li van trobar la navalla suïssa plena de sang encara al clauer.

Els investigadors estan a l'espera d'avançar a la seva feina un cop prenguin declaració a l'Astrid, que evoluciona favorablement dins de la gravetat i ja està ingressada en planta a l'Hospital Trueta de Girona.