Foixà rebutja que la casa de colònies passi a ser un centre d'acollida de menors no acompanyats

L'Ajuntament de Foixà, al Baix Empordà, i bona part dels veïns del poble rebutgen que la casa de colònies El Mercadal passi a ser un centre d'acollida de menors no acompanyats. Des del consistori asseguren que la Generalitat no els ha informat directament sobre aquesta situació i remarquen que aquest espai "no és l'adequat" per donar servei a aquests menors. A més, argumenten que des d'un punt de vista urbanístic "no és legal" i recorden que Foixà és un municipi on no hi ha transport públic ni teixit comercial, a més de ser una localitat "molt disseminada". Uns arguments que l'equip de govern municipal va traslladar al conseller de Drets Socials, Carles Campuzano i que després va aprovar en un ple extraordinari aquest dilluns.

Més d'un centenar de veïns van assistir aquest dilluns al vespre al ple extraordinari convocat per l'Ajuntament de Foixà, per informar-se sobre la possibilitat que la casa de colònies El Mercadal passi a ser un centre d’acollida de menors no acompanyats. Es tracta d'un equipament a tocar de l'antic ajuntament a la plaça de l'Església i propietat del Bisbat de Girona, que gestiona la Fundació Esplai Girona Mare de Déu del Mont. A petició del Departament de Drets Socials de la Generalitat està previst que comenci a acollir joves en breu. Una proposta que, com bona part dels veïns, l’Ajuntament rebutja i així ho va fer palès en el ple d'aquest dilluns.

L'equip de govern municipal, que no ha volgut fer declaracions, retreu a la Generalitat "falta de lleialtat institucional", ja que, segons van assegurar durant el plenari no se'ls va avisar de manera oficial de la decisió. Un cop ho van haver confirmat a través de les diferents empreses involucrades, van avisar els veïns i es va convocar el ple extraordinari, a fi d’informar de la situació.

Els motius que esgrimeixen tant l'Ajuntament com els veïns tenen a veure amb el fet que Foixà "no té les condicions necessàries" per poder donar servei als joves. En aquest sentit, expliquen que es tracta d'un poble molt disseminat amb tres nuclis de població apartats i que cap d'ells compta amb "ni tant sols amb una botiga".

A més, tampoc hi ha servei de transport públic ni metge de manera habitual (només un dia a la setmana passa unes hores pel dispensari). "Hi ha una gran preocupació perquè el poble no té les condicions d'acollida per aquests menors no acompanyats. No estem en contra d'ells, però cal que siguin atesos amb la màxima dignitat", ha lamentat el portaveu dels veïns, Josep Maria Carbonell.

Uns veïns que es van mobilitzar de seguida que l'Ajuntament els va informar sobre el fet que s'habilitaria la casa com a centre d'acollida. El mateix divendres al vespre van preparar i entrar una instància per tal que el consistori actués i evités que seguís endavant la proposta. Amb tot, la postura de l'Ajuntament ha satisfet els veïns, que això sí, exigeixen que es facin efectives "de manera immediata" les mesures cautelars, davant de la sospita que els menors comencin a arribar els propers dies.

Més de la meitat del poble ha signat

Per tal de pressionar les diferents administracions, els veïns van engegar una recollida de signatures, en contra del centre d’acollida. Carbonell es mostra "molt satisfet" perquè han aconseguit en poques hores més de la meitat de les firmes dels veïns censats a Foixà, que no arriba a 300 persones.

Els veïns durant el ple municipal per tractar el tema de la casa de colònies. / Gerard Vilà / ACN

Amb tot, el portaveu adverteix que "aniran fins el final" i si cal a la via judicial contra el Departament i contra el Bisbat, com a titular de la casa de colònies. Val a dir, que pocs minuts abans del ple, des de l’Ajuntament de Foixà van contactar amb el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, amb qui es van citar properament per una reunió per tal de tractar el tema.

Activitat "il·legal"

Un dels arguments que esgrimeix tant l'Ajuntament com els veïns és la convicció que tenen que l’activitat de centre d’acollida no es pot fer en aquest espai. En aquest sentit, asseguren que l’àmbit urbanístic qualifica l’habitatge com a ‘Clau 3’. Aquesta categoria permet una activitat turística com a casa de colònies, però no com a centre d’acollida de menors no acompanyats.

Per tot plegat, Carbonell adverteix que es tracta d’una “il·legalitat manifesta” si finalment tira endavant. “Vulnera la legalitat urbanística i no es tracta d’un acord de privats”, assenyala.