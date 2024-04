Foixà suspèn la llicència d'activitat de la casa de colònies que havia d'habilitar-se com a centre d'acollida de menors

L'Ajuntament de Foixà (Baix Empordà) ha suspès la llicència d'activitat de la casa de colònies que el Govern de la Generalitat pretenia habilitar com a centre de menors no acompanyats. Així es reflecteix en una publicació que el consistori ha penjat a la web de l'Ajuntament, on s'especifica que la suspensió inclou també qualsevol activitat que tingui a veure amb el lleure o de l'àmbit cultural a "totes les edificacions del municipi". Així doncs, a través d'aquesta decisió presa per l'Ajuntament de Foixà, no es podran fer activitats a la casa per un període d'un any. A l'habitatge, situat a la plaça de l'església estava previst que en breu s'hi instal·lessin una vintena de menors no acompanyats sota la tutela de la DGAIA.

En concret, la resolució assenyala que queda suspès “a l’ampara de l’article 73.1 del text refós de la Llei d’Urbanisme l’atorgament de llicències o comunicacions prèvies favorables relacionades amb els usos en edificacions del municipi relacionades amb l’allotjament, temporal o permanent, de grups d’infants i joves, ja sigui per a realitzar-hi activitats educatives en el temps lliure, culturals, de lleure o com centres d’acolliment de joves, així com d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, atès que actualment no es disposa de cap tipus de regulació ajustada a les necessitats actuals i requeriments sectorials vigents, per un termini d’un any, per a l’estudi i regulació a través de les normes de planejament urbanístic del municipi, en tot l’àmbit del terme municipal”.

Foixà en contra

Aquest dilluns el consistori va celebrar un ple on hi van assistir un centenar de veïns dels tres nuclis habitats de Foixà i on va tirar endavant la proposta d’oposar-se a que la casa de colònies esdevingués un centre de menors no acompanyats. Entre els arguments que esgrimia l’Ajuntament, amb el suport de la majoria de veïns, hi ha el fet que Foixà “no pot acollir amb garanties” aquests menors, en tant que es tracta d’un poble sense serveis com el transport públic ni teixit comercial, ja que no hi ha ni un sol establiment. A més, però, també es va fer referència a que, des d’un punt de vista urbanístic, la casa no compleix amb els requeriments necessaris per actuar com a centre de menors no acompanyats. Cal recordar que la casa és propietat del Bisbat que va posar-la a disposició de la Generalitat.