Junts demana més càmeres al polígon de Sant Feliu de Guíxols per evitar robatoris

Junts de Sant Feliu de Guíxols demana més càmeres de seguretat al polígon industrial Bujonis per evitar robatoris. Segons la formació, creix la inseguretat i s'hauria de "prioritzar de manera urgent" la instal·lació de la videovigilància en els accessos a la zona.

La formació fa una crida al govern Tots per Sant Feliu-PSC, remarca, perquè actuï de manera decisiva i responsable davant les necessitats de seguretat dels empresaris i la ciutadania de Sant Feliu de Guíxols.

La petició no és nova. Als plens celebrats l'abril i l'agost de 2021 es va preguntar al govern per les càmeres. Segons Junts, es va respondre que es controlarien els accessos amb videovigilància. Un any després, a l'estiu del 2022 es van contractar 16 punts de vigilància nous. Tot i això, asseguren que en data 9 d'agost de 2022, la Junta de Govern Local va decidir desistir i arxivar el procediment, sense que les mesures anunciades s'haguessin portat a terme.

Pendents del projecte

"Tres anys després d’aquestes promeses, la falta de càmeres de vigilància continua sense resoldre’s i tant empreses com cossos policials reconeixen la necessitat urgent d’aquesta infraestructura per prevenir i actuar eficaçment davant dels robatoris i garantir la seguretat de la zona", diu la formació.

A través d’aquest prec realitzat al ple, Junts per Catalunya demana al govern que reconsideri la seva decisió anterior i procedeixi a la instal·lació de les càmeres de vigilància al polígon industrial Bujonis amb la celeritat més gran possible, seguint l’exemple d’altres zones de Sant Feliu ja protegides per aquest tipus de tecnologia.