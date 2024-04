Suspenen la recerca sobre el terreny del veí de Calonge desaparegut des de fa més de dues setmanes a les Gavarres

Els Mossos d'Esquadrahan suspès la recerca sobre el terreny del veí de Calonge desaparegut des de fa més de dues setmanes al massís de les Gavarres.

La policia, però assegura que segueixen indagant a través d'altres vies d'investigació on es pot trobar l'home de 43 anys. Aquest va sortir d'uns mas de la zona muntanyosa el dia 30 de març i des de llavors ningú n'ha sabut res.

La denúncia de la desaparició la van interposar amics i familiars aquest dimarts dia 2 d'abril i els Mossos van començar a indagar què havia pogut passar. S'ha de dir que aquest home no és el primer cop que desapareix.

Joan fa 1,73 metres d'alçada, té els cabells curts castanys i en el moment de desaparèixer anava vestit amb una jaqueta grisa, un jersei gris amb taques negres i uns texans blau fosc, tal com va informar el cos policial.

En un inici, els Bombers van fer recerca durant dos dies, però com que no es va trobar cap indici es va deixar fins a nou avís. Una recerca que es va reprendre la setmana passada - el divendres dia 12 d'abril- es va fer per part dels Mossos d'Esquadra, els Agents Rurals i la Policia Local per la zona de les Gavarres i l'àrea més pròxima de Calonge. Durant el cap de setmana també hi van participar veïns i es va fer una batuda per la zona però sense resultat.

Ara el cas es troba en mans dels Mossos de la Unitat d'Investigació i també hi participa l'Oficina d'Atenció a les Famílies de Persones Desaparegudes del cos policial.

Aquests han deixat la recerca activa sobre el terreny després de les macrobatudes del cap de setmana i ara estan mirant noves línies que portin cap al parador del desaparegut.