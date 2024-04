Busquen un veí de Calonge de 43 anys desaparegut des de fa set dies a les Gavarres

Els Mossos d'Esquadra i els Agents Ruralsestan buscant un veí de Calonge de 43 anys desaparegut des de fa set dies a les Gavarres.

Joan va ser vist per últim cop el dissabte dia 30 de març sortint d'un mas del massís i des de llavors no se'n sap res.

La denúncia de la desaparició la van interposar aquest dimarts dia 2 d'abril i els Mossos van començar a indagar què havia pogut passar. S'ha de dir que aquest home no és el primer cop que desapareix.

En un inici, els Bombers van fer recerca durant dos dies, però com que no es va trobar cap indici es va deixar fins a nou avís. Una recerca que s'ha reprès i aquest divendres s'està fent per la zona de les Gavarres i l'àrea més pròxima de Calonge. Segons confirma la policia, en el dispositiu hi participen els Agents Rurals, la Unitat Canina dels Mossos d'Esquadra, agents de l'ABP així com de la Policia Local de Calonge i Sant Antoni.

D'altra banda, la Unitat Central de persones desaparegudes també està en contacte amb la família pels fets, indica la policia.