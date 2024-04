Di-versiones serà el cap de cartell de l'OncoMusic Fest de Calonge

L’Orquestra Di-versiones serà el cap de cartell de l’OncoMusic Fest que se celebrarà el 27 i 28 d’abril al Palau Fira de Sant Antoni de Calonge. El festival solidari comptarà amb actuacions de diferents estils, espectacles i tallers adreçats ales més petits, un espai d’inflables i una zona de food trucks. Enguany el festival anirà a favor de La Casa dels Xuklis de l’Afanoc, l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya.

L’esdeveniment obrirà les portes el dissabte a les sis de la tarda amb la primera de les actuacions que serà la del Mag Karlus. Arrancarà així una programació musical que comptarà amb Litus 3 i Misip, a l’exterior del recinte.

The Bes Of, The Funk Power Station, DJ palafrugellenc Kharloss Selektah, Dea Infamous i Di-versiones són la resta de grups que actuaran. L’activitat continuarà diumenge al migdia.

A més de tallers infantils, màgia, inflables i escola de circ, l’hora del vermut comptarà amb dues actuacions musicals més: la de la jove local Ariadna Fort i la del grup de versions palamosí The Covers Band.