Campanya a Torroella per informar al visitant de la situació de sequera

Montgrí Aigua, responsable del subministrament d’aigua potable de Torroella de Montgrí i l’Estartit, ha engegat una campanya per conscienciar i fomentar l'estalvi d'aigua al sector turístic, tant empreses com visitants.

El material s’enviarà als hotels, càmpings, agències immobiliàries i d’apartaments turístics, cases de turisme rural, àrees d’autocaravanes i cases de colònies del terme municipal.

La regidora de destinació turística, Dúnia Oliveras, ha manifestat que "el sector turístic al nostre municipi és molt rellevant i, per tant, és de vital importància que els facilitem la feina a l'hora de traslladar la problemàtica de la sequera als seus clients", i ha afegit "Estem convençuts que el nostre teixit empresarial està plenament conscienciat i que adoptaran les mesures d'estalvi d'aigua necessàries, des del primer moment."

S'ha facilitat als establiments turístics, informació sobre la situació de sequera i dels problemes d’abastament d’aigua locals perquè es puguin adreçar als clients

La campanya d’estalvi d’aigua adreçada al sector turístic “Take back memories, not water” ha estat dissenyada per l’Agència Catalana de l’Aigua i des del consistori s’ha personalitzat amb el logotip de Montgrí Aigua i s’han imprès exemplars de tots els materials comunicatius per enviar-los als establiments turístics.

Els paquets de comunicació que s’enviaran des de l’Àrea de Turisme inclouen el següent material:

Cartells A3

Tríptics informatius català/ anglès

Tríptics informatius castellà/ francès

Displays de sobretaula per les recepcions o habitacions

Adhesius

Tot el material comunicatiu, també es pot descarregar a la web de Montgrí Aigua: http://www.montgriaigua.cat, així com es poden demanar més exemplars impresos a l’Oficina de Turisme, en cas que els establiments turístics ho necessitin.

La campanya “Take back memories, not water” (Emporta’t els records, no l’aigua) va ser creada i difosa per l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Eurecat i el Catalan Water Partnership (CWP), en el marc del projecte Life Wat’saveruse, impulsat en el marc de l’Euroregió (Catalunya, Balears i Occitània) per a incentivar l’estalvi d’aigua per part del turistes que visiten la població.

A més del material comunicatiu en paper, que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha invertit en la seva impressió, hi ha una web, on es pot trobar més informació sobre la campanya: https://togetherforwater.com/ca/

La campanya està disponible en quatre idiomes (català, castellà, anglès i francès), és molt visual i ofereix missatges directes per a incentivar l’estalvi d’aigua entre els turistes, tot explicant la realitat hídrica de Catalunya, amb rius mediterranis que tenen un cabal escàs i insuficient, etc.

L’alcalde de Torroella de Montgrí i responsable directe de Montgrí Aigua, Jordi Colomí ha destacat que esperen que se segueixin "totes les recomanacions de les administracions públiques per tal que aquest estalvi d’aigua sigui el més efectiu possible".