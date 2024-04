Sos Costa Brava convoca una concentració per salvar Ràdio Liberty

SOS Costa Brava conjuntament amb diverses entitats ha convocat una concentració dissabte a dos quarts de dotze del migdia al camí de ronda fins a la platja de Pals, davant de Ràdio Liberty, per reclamar una "actuació urgent" per a la preservació del patrimoni natural, històric i arqueològic de l'antiga estació. També demanen mesures de vigilància i control per evitar que es malmeti més amb un accés públic ordenat.

Creada pels Estats Units el 1959 durant la Guerra Freda, emetia per més de 70 milions de persones. La ràdio més escoltada del món està avui "abandonada per part de les administracions i vandalitzada".

Les entitats consideren que s'hauria de mantenir l’edificació central de les antigues oficines de Ràdio Liberty i crear un centre d’interpretació que expliqui la fauna i flora del parc natural, així com la història de Ràdio Liberty i la Guerra Freda més recent i els jaciments arqueològics de la vila marinera i la Torre Mora.

Salvem la Platja de Pals, SOS Costa Brava, el Cercle Català d’Història, la Gent del Ter, Amics de la Unesco de Girona i la Comissió de la Dignitat han convocat una concentració pacífica sota el lema ‘Salvem Ràdio Liberty’.

Demanen l'actuació que per recuperar el patrimoni arqueològic, l'arquitectònic, l'històric i el natural, dels hàbitats dunars i aiguamolls, i també la preservació de la fauna i flora en perill d'extinció com l'Stachys marítima i el corriol camanegre. Preservar el jaciment arqueològic de la vila marinera dels segles XIII i XVIII i del patrimoni arquitectònic contemporani "excepcional" de l'arquitecte Agustí Borrell Sensat, diuen. En relació a aquest, demanen "impulsar la creació d'un centre d'interpretació sobre l'hàbitat etnològic i humà dels pescadors de Pals, Ràdio Liberty, la Guerra Freda i el parc natural. Apunten, per exemple, que segons membres de la Societat Catalana d’Herpetologia, l’entorn acull una de les comunitats de sargantana cendrosa més importants de Catalunya i va desapareixent dia a dia.

Les instal·lacions de Ràdio Liberty. / SOS Costa Brava

El nou cicle electoral creuen que "reobre ara un bri d’esperança per tal d’obtenir inversió per aquest complex". Recorden que el Ministeri i la Generalitat de Catalunya van acordar un conveni de gestió, restauració i manteniment del complex de Radio Liberty, des del desmantellament de les antenes el 22 de març de 2006 i amb la fi de la vigilància per part del Ministeri per la Transició Ecològica dos anys després, però l'estació està en mal estat i abandonada per administraciócó deixant-la en una situació alarmant.

El 13 de juliol de 2020 el Parlament de Catalunya va aprovar una Resolució que descartava el projecte Aqvam com a possibilitat per aquests terrenys i que s’instava a les diferents administracions d’acord amb el conveni signat, a desenvolupar projectes compatibles amb els valors culturals i mediambientals. El 16 de novembre de 2022, de nou el Parlament va aprovar una Resolució en la que es reclama a la Generalitat i l’Estat preservar de qualsevol enderroc el patrimoni arqueològic i arquitectònic de Radio Liberty i acordar un projecte de memòria històrica medieval i contemporània ben encaixat en aquest entorn natural.

La Federació SOS Costa Brava i Salvem la Platja de Pals veuen com una oportunitat la darrera Resolució que va ser aprovada per la majoria de forces polítiques i cap vot en contra: tot i els anys de retard, defensen que és el moment d’actuar aprofitant el consens polític.

"Si bé els 330.612 m2 de Ràdio Liberty han protegit les dunes d’una hipotètica i probable macrourbanització, avui dia el patrimoni natural i cultural estan en perill dins un parc natural que està acreditat amb carta Europea de Turisme Sostenible", constaten.

Per això defensen que la situació obliga a una primera fase d’actuació urgent per part de les administracions i en especial del Departament de Cultura i del seu propietari, el Ministeri de Transició, fent necessari implementar mesures de vigilància i control d’accés pel risc que suposa la pèrdua dels valors ambientals i patrimonials a protegir, aquests darrers amb proteccions BCIN i BCIL.

Segons el protocol d’actuació acordat entre el Ministeri i la Generalitat (publicat al BOE núm. 67, de 19 de març de 2007), la Generalitat i en especial els Departaments de Cultura i Acció Climàtica haurien d’haver gestionat i preservat el jaciment arqueològic, el patrimoni arquitectònic i els hàbitats dunars de forma coordinada amb el Ministeri per preservar-ne els valors naturals i històrics, manifesten les entitats.

Les instal·lacions abandonades de Ràdio Liberty / SOS Costa Brava

Accés públic ordenat

Consideren que l’actuació "hauria de garantir un accés públic racional, vigilat i ordenat que resultés compatible amb la seva conservació, amb la creació de nous itineraris delimitats i punts d’observació, així com la recuperació dels dos aiguamolls assecats durant l’època americana". Alhora, apunten que "el Ministeri de Medi Ambient s’hauria d’haver compromès a fer les actuacions i inversions necessàries per a l’adequat tractament ambiental a fi de garantir l’òptima conservació de l’espai i els seus edificis".

Així, SOS Costa Brava i Salvem la Platja de Pals, demanen també a la Direcció dels Serveis Territorials de Cultura de Girona que s’impliqui de forma activa per tal de rehabilitar i conservar les edificacions i convertir-les en un nou centre d’interpretació de la Guerra Freda, així com els hàbitats existents d’interès comunitari prioritari, molt rars i amenaçats. La reclamació aposta per mantenir l’edificació central de les antigues oficines de Ràdio Liberty i crear un centre d’interpretació que expliqui la fauna i flora del parc natural, així com la història de Ràdio Liberty i la Guerra Freda més recent i els jaciments arqueològics de la vila marinera i la Torre Mora, «Estem a favor de promoure l’estudi i la protecció de la natura, els valors geològics i el medi ambient de la Platja de Pals i el parc natural, així com la importància històrica i tecnològica d’aquest espai únic i diacrònic en el temps que va des de l’edat mitjana fins la guerra freda», clouen les entitats ecologistes.