Uns lladres protagonitzen una persecució policial a Begur i envesteixen un cotxe patrulla

La Policia Local de Begur ha detingut un dels integrants d'una banda de lladres que van protagonitzar una persecució policial i van envestir un cotxe patrulla. Els fets van tenir lloc dissabte, quan els agents van rebre la trucada d'un veí alertant-los que uns lladres intentaven entrar a casa seva. Els agents van poder sorprendre els individus fugint de l'habitatge amb un cotxe i a partir d'aquí va començar una persecució, durant la qual els lladres van arribar a circular en contra direcció per una rotonda, van envestir el cotxe patrulla i van fugir a través del bosc. Dels quatre lladres, la Policia Local va poder atrapar-ne un, a qui acusen de robatori a interior d'habitatge i atemptat contra agent de l'autoritat.

Segons informa l'Ajuntament, els fets van passar aquest dissabte. La Policia Local va rebre la trucada dels propietaris d'una casa, alertant-los que hi havia un grup de lladres intentant entrar a l'habitatge. Els amos no eren a dins, però sí que van poder veure en remot com algú estava manipulant les càmeres de videovigilància de la casa.

Quan els agents van arribar a la casa, van sorprendre quatre individus que en marxaven corrents. Els lladres van entrar en un cotxe i van intentar fugir en direcció cap al centre de Begur. A partir d'aquí, es va iniciar una persecució, durant la qual els sospitosos van conduir de manera temerària i van arribar a posar-se en contra direcció a la rotonda de la cruïlla d'Aiguablava.

La Policia Local, per intentar aturar-los, va posar el cotxe patrulla a l'altura del dels fugitius, i va ser llavors quan els lladres van envestir-los. El vehicle amb què anava la banda, però, va quedar encaixonat entre el cotxe patrulla i la tanca de protecció de la carretera. A més, arran del xoc es va avariar.

Aleshores, la banda va intentar fugir a través del bosc. La Policia Local els va perseguir i va poder detenir un dels lladres. La resta, van aconseguir escapolir-se. Els agents acusen el detingut d'un delicte de robatori a interior d'habitatge i d'un altre d'atemptat contra agents de l'autoritat. El detingut ja ha passat a disposició judicial.