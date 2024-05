El jutge rebaixa al mínim la sanció al policia local expedientat per l’afer de la multa a Palamós

El jutjat Contenciós Administratiu 2 de Girona ha rebaixat al mínim la sanció que l’Ajuntament de Palamós va imposar a l’agent de policia local que va ser expedientat per fer unes declaracions a Ràdio Palamós assegurant que no s’havia fet el possible per esbrinar qui hi havia darrere de l’afer de la multa.

La sentència anul·la una de les infraccions per les quals se li imposava una suspensió de tres mesos de sou i feina, i manté l’altra, tot i que la rebaixa al mínim perquè considera que les declaracions que va fer van demostrar-se ser certes. Per això, redueix la sanció de tres mesos fins a setze dies de suspensió.

Segons argumenta el jutge, les declaracions que el delegat sindicat va fer a la ràdio no van suposar una falta de respecte o consideració cap a ningú, donat que no es dirigia a ningú en concret. «La mera valoració que les actuacions fetes no van perseguir esclarir els fets no es pot identificar com una desconsideració, que a més ha de ser manifesta», subscriu la sentència. Això fa caure la infracció de l’apartat b de l’article 49 que al·legava el consistori.

En canvi, sí que referma que les declaracions de l’agent van suposar una infracció al dany a la imatge del cos i dels principis de neutralitat i jerarquia. En les declaracions a la ràdio local que van donar lloc a l’obertura de l’expedient disciplinari «es critica l’informe del cap de la policia local i se suggereix la vertadera identitat del responsable de la infracció, sense deixar clara la seva identificació», indica la resolució. En aquest sentit, «s’insinua una ombra de dubte davant diversos funcionaris i autoritats de l’administració amb acusacions de complicitat de l’administració local. Aquestes manifestacions suposen un discurs de descrèdit i desconsideració de la corporació local, amb vulneració dels principis de neutralitat i jerarquia», assenyala.

Amb tot, com que les declaracions de l’agent "van demostrar-se ser certes", el jutge admet que cal tenir-les en compte a l’hora de valorar la proporcionalitat de la sanció. La despixel·lació de la imatge captada pel radar va permetre distingir el responsable de la infracció. "Les crítiques sobre la falta de diligència en l'esbrinament del responsable tenien empara en l'absència d'actuacions encaminades a aquesta determinació", conclou la sentència. Així doncs, rebaixa al mínim la resolució de l’Ajuntament, passant dels tres mesos inicialment imposats de suspensió de sou i feina a una rebaixa de setze dies. L’agent ja ha anunciat que recorrerà contra la resolució judicial.

Uns fets de 2021

L’Ajuntament va obrir un expedient sancionador a l’agent, que té un càrrec de delegat sindical, per vulnerar dos articles de la llei de policies locals de Catalunya: una relativa a faltes de respecte cap als superiors, i una altra per danyar la imatge del cos saltant-se la jerarquia i el principi de neutralitat.

Ambdues infraccions són considerades greus, i van suposar cadascuna una sanció de tres mesos de suspensió de sou i feina pel delegat. Aquest va recórrer contra la decisió i l’afer va acabar als tribunals.

Durant aquest procés judicial l’agent va demanar la despixel·lació de la fotografia de la multa imposada pel Servei Català de Trànsit, que va posar de manifest que qui conduïa el cotxe el 21 de setembre de 2021 era el llavors regidor de seguretat, Alfons Bartolomé, i l’alcalde, Lluís Puig, hi anava de copilot. Es tracta d'una informació que, segons l'agent, els delegats van poder esbrinar "en cinc minuts" i que "l'Ajuntament també ho havia de saber". L'informe de l'inspector va concloure que no s'havia pogut saber qui conduïa el vehicle.