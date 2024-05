Enderroquen l'edifici de l'Escola de Vela de Platja d'Aro que els temporals van ensorrar

Puntualment, abans de les nou del matí, han començat a Platja d'Aro els treballs d'enderroc de l'edifici de l'Escola de Vela. L'Ajuntament ho ha accelerat després que dilluns algunes parets cedissin i se'n declarés l'estat de ruïna i l'emergència d'actuació. Es preveu que l'enderroc i la retirada de runa es completi amb aquesta primera actuació, i que aviat es retiri també el formigó dels fomentats i es netegi la platja. Pel que fa al tram del passeig marítim entre el riu Ridaura i Port d'Aro, que ara es troba tallat, l'alcalde Maurici Jiménez ha explicat que s'hi crearà una rocalla per consolidar la duna en recessió. L'activitat de l'escola es reprendrà les pròximes setmanes amb equipaments temporals.

Els treballs per tirar a terra l'edifici de l'Escola de Vela de Platja d'Aro (Baix Empordà), ubicat a la platja del Riuet de la localitat, han començat aquest divendres a tres quarts de nou del matí. S'ha fet amb caràcter "d'urgència", després que dilluns l'edifici comencés a cedir malmès per les garbinades de fa un mes. "Hem accelerat la maquinària perquè Costes fes una intervenció ràpida per garantir la seguretat en aquest entorn", ha explicat l'alcalde del municipi, Maurici Jiménez.

La previsió és que amb aquesta primera jornada de feina es pugui enderrocar tota la construcció, així com retirar també la runa. Aviat, se n'extraurà també el formigó dels fonaments i es deixarà la platja neta perquè la població i els turistes hi puguin accedir "amb tota seguretat i sense cap resta d'obra".

Edifici dels 80

L'edifici que s'està enderrocant va ser construït per l'Ajuntament de Platja d'Aro a mitjans de la dècada dels 80, "per fomentar l'activitat nàutica al municipi i apropar el mar als ciutadans". El consistori manté aquesta voluntat, tot i que és conscient que "no es pot recuperar l'espai original perquè les condicions meteoròlogues actuals fan que ja no es puguin construir edificis a la sorra".

En aquesta línia, Jiménez ha detallat que es reprendrà l'activitat nàutica de l'Escola de Vela les pròximes setmanes. De moment, l'Ajuntament preveu fer-ho amb equipaments temporals, sigui instal·lant mòduls mòbils o fent ús d'instal·lacions del Port d'Aro.

Actuació complementària al passeig marítim

L'enderroc va acompanyat d'una segona actuació que és la "consolidació dels accessos i la mobilitat" del tram de passeig marítim entre la desembocadura Ridaura i Port d'Aro. Aquesta serà, segona ha anunciat l'alcalde, "una obra molt similar a la que es va fer el 2020 a la zona nord del passeig, que havia estat afectat pel temporal Glòria". En concret, es tracta de consolidar la duna amb una rocalla que eviti que sigui envestida per les onades.

En aquest sentit, l'alcalde ha recordat que, després de la modificació, "caldrà actualitzar el projecte" de construcció d'una passera sobre el Ridaura, que unirà el passeig marítim de Platja d'Aro amb la zona del Port d'Aro i el sector Riuet, "per garantir que s'ajusta a la realitat de l'escullera després de les obres".

En línies generals, Jiménez ha dit també que el de Platja d'Aro "no és un cas aïllat", sinó que el canvi climàtic està afectant altres localitats de costa. Per això, considera que "caldrà repensar els projectes, perquè cal enretirar-se més del mar que fa uns anys". A més, ha recordat que fa temps que no tenen vent de llevant a la localitat i que, això ha provocat que el garbí, que bufa del sud-oest, hagi empès tota la sorra cap al nord, arribant a descalçar construccions com l'Escola de Vela.