ERC i el PSC de Palamós es replantejaran el pacte amb Junts per les discrepàncies amb la reforma del Passeig del Mar

ERC i el PSC es replantejaran el pacte amb Junts a Palamós (Baix Empordà) després que aquesta formació se n'hagi desmarcat i hagi presentat al·legacions a la reforma del Passeig del Mar. En un comunicat conjunt, els dos partits expliquen que se n'han assabentat per la premsa i que han decidit posar els fets en mans de les seves respectives executives i agrupacions locals per "avaluar la situació i revalorar els termes del vigent acord". A més, lamenten que el "canvi de criteri de Junts" en un dels "projectes estratègics" de govern i es mostren "sorpresos" que hi votés a favor a l'abril i ara "s'ho hagi repensat".

Les dues formacions diuen que Junts no els havia traslladat les seves "inquietuds de manera formal" abans de presentar-hi al·legacions i alerten que aquest pas "posa en qüestió la viabilitat del projecte", que van aprovar "conjuntament" i que compta amb fons Next Generation. "Els grups municipals d'ERC i el PSC estem preocupats per la desestabilització que aquest fet pot causar en la solidesa i cohesió del govern municipal i, per aquest motiu, avaluarem el context creat", afirmen al comunicat. En aquest sentit, diuen que valoraran la situació "per tal de garantir la governabilitat i l'estabilitat del projecte municipal, sempre posant al davant els interessos de la ciutadania de Palamós i Sant Joan".

Junts va fer pública la seva decisió també en un comunicat remès als mitjans de comunicació on explicava que, tot i formar part de l'equip de govern des del novembre, havia decidit presentar al·legacions a la reforma del Passeig del Mar amb la intenció que el projecte es deixi en suspens. La formació demana que es plantegi incloure un aparcament soterrat a primera línia de mar; sobretot, tenint en compte que l'actual aparcament de sauló amb 220 places desapareixerà i tem que no es puguin complir els terminis del finançament europeu. Al comunicat, a més, assegurava que ja havia plantejat els seus dubtes "internament" als altres grups.