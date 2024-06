Junts presenta al·legacions al projecte del Passeig del Mar on hi planteja un aparcament

Junts per Catalunya a Palamós, tot i que forma part actualment del govern, té previst presentar avui al·legacions al projecte del Passeig del Mar i demana que es plantegi la construcció d'un aparcament subterrani a primera línia

El grup municipal havia traslladat internament als dos altres grups la proposta, però davant la pressa dels fons europeus i l'obligació de complir els terminis de finalització de les obres al mes de juny de 2026, van considerar oportú aprovar-ho al plenari i treballar amb l’equip per buscar les solucions.

La promesa d’aconseguir recursos, actualment en suspens per la manca de govern a la Generalitat i, per tant, de pressupostos, de la mateixa manera que passa a l’Estat, posen en dubte la viabilitat del pla de mandat i el finançament de les diverses accions que, Junts vol prioritzar, han explicat des de la formació.

Junts planteja dubtes també de cara al finançament de totes les propostes del programa de govern en el marc de la imminent aplicació de les regles de la despesa suspeses arran de la pandèmia i la necessitat futura de finançar altres projectes proposats pels grups d’Esquerra, Partit dels Socialistes i Junts per Catalunya.

Pèrdua d'aparcament

L’estacionament és una preocupació, sobretot arran de l’anunci que l’esplanada de Costes es renaturalitzaria i la pacificació amb plataforma única de carrers on fins ara es podia aparcar. Des de Junts expliquen que "tot plegat resta en part pendent de l’estudi de mobilitat encarregat pel mateix govern palamosí, previst per a la tardor" i afegeixen que hi ha "el problema afegit dels terminis, ja que el consistori ha dissenyat la primera fase del nou passeig comptant que dels 6,7 milions previstos de cost total, 3 provindrien dels fons europeus Next Generation i han d’acabar el 2026". S'ha d'executar la segona fase del projecte que estarà quantificada entre 1 i 2 milions d’euros.

El portaveu de Junts, Raimon Trujillo, creu que es tracta de polir el projecte i les fases, per “no hipotecar possibilitats futures”. I recorden que en altres casos recents –Eixample, l’inici del Passeig o l’Arbreda– els terminis previstos per la contractació no s’han complert, fet que posaria en risc els 3 milions europeus.

Millors condicions per al passeig

En els darrers anys s’ha visualitzat la deficient acció per garantir el manteniment del Passeig del Mar i d’altres espais públics del municipi, diuen. Aquest fet s’ha donat especialment en la neteja i arranjament del paviment així com en la poda de l’arbrat. Consideren que cal disposar d’una partida concreta al pressupost per mantenir en les millors condicions possibles el Passeig del Mar. Altrament faria insostenible aquesta inversió que es planteja. Que l’espècie d’arbre i arbustiva siguin varietats autòctones i resistents a les condicions climàtiques actuals com a les futures, especialment en períodes de sequera continuada, diuen.