Platja d'Aro vol mobilitzar 200 pisos buits per destinar-los a lloguer assequible

L'Ajuntament de Platja d'Aro (Baix Empordà) vol mobilitzar 200 pisos buits per destinar-los a lloguer assequible oferint incentius als propietaris. L'alcalde, Maurici Jiménez, explica que tenen detectats 370 habitatges que estan desocupats -sumant cases i apartaments- perquè durant tres anys no han generat factures de llum ni d'aigua. L'objectiu del consistori, amb l'ajuda dels agents de la propietat immobiliària, és aconseguir redirigir-ne un 40% cap a la borsa pública d'habitatge per atendre les demandes de les famílies que passen per benestar social. En paral·lel, l'Ajuntament també encara una de les apostes de mandat: la reforma dels 2 quilòmetres de passeig marítim. La intenció és tenir el projecte damunt la taula l'estiu del 2025.