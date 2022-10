La pujada de la llum i el cost energètic ha passat factura -mai més ben dit- a totes les pimes i establiments que fan servir molt o durant molt de temps l'electricitat, ja sigui en forma de llum, d'aire condicionat o, ara que comença el mal temps, en calefacció. I bars i restaurants no són una excepció. Des de sempre, molts són els locals nocturns que cobren entrada a tots els que vulguin accedir a gaudir de la música que punxen. I gairebé sempre, es tracta d'una entrada simbòlica o del cost d'una consumició, per a assegurar-se almenys que totes les persones prenen alguna cosa.

També hi ha hagut casos de bars que han limitat el temps d'estada a les seves terrasses aquest estiu en funció de la consumició que fos: només beguda mitja hora i menjar i beguda (sopar) hora i mitja, per exemple.

«Educar als clients»

Ara un bar de Liaño (Cantàbria) ha anat un pas més enllà i ha decidit cobrar una taxa als clients que no consumeixen, però s'asseuen a acompanyar a uns altres que sí que ho fan: 1,50 euros. El propietari del local, Óscar Solano, ha explicat en el programa de Cuatro 'En boca de todos' que «hi ha moments en els quals entra una taula de sis persones i només consumeixen quatre. Li has de dir a la gent que està esperant que no poden asseure's». «Cal educar als clients en què un local d'hostaleria és un negoci», explica Solano que, a més, ha apuntat que aquesta quantitat servirà per a fer front a les despeses que té el local.