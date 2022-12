El nen Jesús de Barberà del Vallès, que els últims dies s’ha popularitzat després d’un reportatge d’El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial que Diari de Girona, que explicava com la policia se l’emporta cada nit a comissaria, ha sigut robat aquest dimecres a la nit, a les 21.53 hores; poc abans que els agents de la policia local se l’emportessin, precisament, per evitar aquesta mena d’incidents.

No és cap innocentada, malgrat que és 28 de desembre. Segons han informat fonts de l’Ajuntament de Barberà a aquest diari, la policia està buscant els autors del robatori, que podrien haver sigut captats per alguna càmera.

Des del consistori suposen que aquest fet l’ha provocat per «la viralitat» de les imatges publicades –i que altres mitjans també han reproduït–, que haurien provocat un «efecte crida a la bretolada».

L’alcalde de Barberà, Xavier Garcés, ha declarat a aquest diari que espera que això «quedi només en una innocentada i que torni a aparèixer» la figura, ara molt estimada pels veïns després de sortir als mitjans.

Els presumptes ’segrestadors’ del nen Jesús han creat un compte de TikTok en el qual han publicat un vídeo amb la figura. Amb to humorístic, els joves apareixen amb la cara coberta i la veu distorsionada, i diuen que «aquesta nit el nadó no dorm a comissaria». A continuació, mostren les imatges del moment de la sostracció, en les quals es veu com fugen ràpidament del pessebre municipal amb dos patinets elèctrics.