Twitter ha canviat aquest dilluns a la tarda el seu famós logo de l’ocell blau de l’app per un gos, i els usuaris no han trigat a fer comentaris respecte a això. Però, per què s'ha produït això? La principal hipòtesi té a veure amb la criptomoneda Dogecoin, que té el mateix gos que ha aparegut a la part superior esquerra de la plataforma, on se situa normalment el característic ocell de Twitter.

Aquest canvi li ha proporcionat a Dogecoin un augment considerable de les accions de la criptomoneda. Fins al moment Elon Musk no ha donat explicacions sobre el canvi, però sí en un passat havia donat suport a la criptomoneda, per la qual cosa l’opció que sigui una col·laboració amb aquesta no s’acaba de descartar. elon changed twitter logo to doge and doge pumping



just another day in crypto pic.twitter.com/temmimXz6G — Honey (@honey_xbt) 3 de abril de 2023