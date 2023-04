Ana Obregón ha posat fi a una setmana d'especulacions i rumors després de publicar-se a la revista '¡Hola!' unes imatges en què sortia d'un hospital de Miami amb cadira de rodes amb una nena als braços i un contundent titular: ha estat mare per gestació subrogada als 68 anys.

Una setmana després, la presentadora ha reaparegut a través d'una exclusiva a la mateixa revista del cor, en què revela que la nena es diu Ana Sandra Lequio Obregón i que, encara que legalment és la mare adoptiva de la petita, en realitat és la seva néta, ja que biològicament és filla del seu fill Aless Lequio, mort l'any 2020 a causa d'un càncer.

"Això és complir el desig i l'última voluntat del meu fill. Així ens ho va comunicar de paraula al seu pare i a mi una setmana abans de morir. Això es diu 'testament hològraf' i es produeix quan una persona, davant de dos testimonis, expressa els seus últims desitjos, encara que el notari no pugui ser present en aquell moment. Aquest document és legal i existeix", explica Ana Obregón.

"Ara tothom entendrà que no és un caprici. Ningú m'amargarà la felicitat d'haver portat el món a la filla del meu Aless. Qui ho intenti és cruel i no té cor", declara Ana. Després de l'enrenou originat per la filtració la notícia, assegura que "només admet opinions dels pares que han passat pel mateix que ella".

"Quan creixi li explicaré que el seu pare va ser un heroi, perquè sàpiga qui és i com n'ha d'estar d'orgullosa. La decisió de començar amb el procés de gestació subrogada, que implica la participació d'una donant d'òvul i d'una gestant, la vaig prendre el dia que el meu nen se'n va anar al cel", explica a la publicació.

La presentadora assegura que "ha tornat a viure" gràcies al naixement de la seva nena: "S'ha avançat tres setmanes, volia néixer. I, així i tot, ha pesat tres quilos i mig. Estic feliç, envoltada de bolquers i de biberons. Tot rosa, ple de llaços i olorant a colònia. A l'Aless li agradaven molt els nens i es tornava boig cada vegada que veia un nadó. Ell m'ho va dir: 'Jo a la meva primera filla la diré Ana, com tu, mami'".

Ana Obregón ha estat plenament conscient de la polèmica generada al voltant del naixement de la seva petita: “Aquest debat és absurd, perquè aquesta tècnica de reproducció assistida es porta fent moltíssims anys i és legal a molts països del món. Moltes parelles que no poden tenir fills o parelles homosexuals utilitzen aquesta tècnica. Però quin escàndol és aquest, ara?”, diu indignada mentre garanteix que tot el procés ha estat legal. "La nena ha nascut als Estats Units i, per tant, tindrà documentació americana i doble nacionalitat. Legalment, és la meva filla i així apareix al seu passaport. La registraré al Consolat espanyol i després la puc portar a casa".

Sobre l'edat amb la qual torna a enfrontar-se a la criança d'una criatura, l'Anna respon contundent: “Tinc una raó per viure. Jo he treballat tota la meva vida i tinc la sort de poder-la deixar en molt bona situació quan jo no hi sigui. Fins aleshores, tinc tot l'amor del món per donar-li”.

Segons explica a la seva primera entrevista després del naixement d'Ana Sandra, encara que la concepció no es va produir al primer intent no va desistir mai en la seva missió i va tenir clar que la duria a terme, encara que li costés més temps del que esperava. Al mes d'agost, se li va comunicar que l'embaràs ja era un fet i al desembre va saber que era una nena que naixeria a finals de març. Finalment es va avançar tres setmanes.

Aquesta exclusiva es produeix just una setmana després de filtrar-se la impactant notícia, que ha generat un important debat social, polític i mediàtic sobre la gestació subrogada i la seva legislació al nostre país. El 16 de març passat, l'actriu va marxar als Estats Units per assistir al naixement de la seva petita, que va tenir lloc 4 dies després, tres setmanes abans del previst. Després de rebre l'alta mèdica, s'ha instal·lat a un apartament de lloguer a la zona turística de Miami.

Durant la setmana passada, la investigadora de 'Mask Singer' va fer poques declaracions públiques per salvaguardar l'exclusiva. A més de la publicació d'un post al perfil d'Instagram, la presentadora també es va posar en contacte amb Belén Esteban per agrair-li la felicitació que li havia enviat pel naixement de la nena.