'First Dates' ens ha portat tantes i tantes històries i experiències... Segur que, tots, en teniu alguna que se us ha quedat gravada a la ment i ben segur que, de tant en tant, poden sortir anècdotes envers aquesta experiència nefasta o divertida. 'First Dates' promou l'amor, independentment de la raça, el sexe, l'estil, la procedència o l'edat (sempre majors de 18 anys) i, això fa que tingui tants seguidors.

Diversos usuaris comenten que veuen aquest programa per saber com està funcionant la societat perquè l'amor o les relacions entre les persones és un factor clau per analitzar com funcionem avui en dia i, segons ells, la cosa no pinta gens bé. Molt poc compromís, molta llibertat i poc amor.

Aquests últims dies, 'First Dates' ha tornat a mostrar un moment insòlit, María José, divorciada, ha decidit fer la botifarra a la seva cita perquè no està disposada a aguantar els patrons de patriarcat estipulats des de fa anys. Ella no vol quedar-se a casa, ella vol fer coses en parella, sortir i en cap moment, quedar-se fent de Ventafocs esperant que el seu príncep la rescati.

María José ha explicat al programa que ella és molt moderna externament però que busca un amor de pel·lícula, un amor com els d'abans, dels cavallers que cuiden a les seves princeses, però que en cap cas, està disposada a passar per situacions de soledat en la parella.

La seva declaració al programa, "vaig venir per ser real, no perfecta"

La seva cita, Vicente, un paleta que practica la caça d'ocells i que busca una dona amb un cor noble i sincer. Després de confessar la seva afició i de què la seva cita li fes la botifarra, ell li va explicar que la caça és al mateix poble i que torna aviat a casa. Després d'aquesta aclaració, María José ha decidit donar-li una oportunitat i passar a una pròxima cita per coneixes millor.

Ens encantaria saber si l'amor entre ells dos acabarà en una consolidació sòlida i romàntica, i la princesa del conte aconseguirà el seu príncep meravellós o si la història es capgirarà i el príncep es quedarà amb la seva afició a la caça per falta d'amor verdader. Esperem que triomfi l'amor, el respecte i la sinceritat!