La resposta de la dreta i la ultradreta contra les negociacions del PSOE amb Junts i ERC per a investir a Pedro Sánchez com a president del Govern estan disparant la tensió de carrer. En les últimes jornades, i després de diverses crides de líders del PP a la mobilització, s'han repetit concentracions davant la seu del PSOE al carrer de Ferraz, a Madrid, per a protestar contra un dels punts fonamentals del contingut dels acords d'investidura: l'amnistia de persones condemnades o processades per fets ocorreguts durant el 'procés' independentista.