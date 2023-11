PSOE i Junts encaren la recta final de les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez. L'acord està encarrilat, segons fonts de Junts, i l'entesa podria ser imminent. Les converses l'intercanvi de documentació durant aquest cap de setmana han permès fer passos endavant sobre l'abast de la futura llei d'amnistia i aspectes que fins ara els socialistes mantenien fora de l'àmbit d'aplicació de la norma. El secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, va arribar aquest diumenge a Brussel·les per rubricar l'entesa, igual que el secretari general de Junts, Jordi Turull, i el president del grup al Parlament, Albert Batet. La presidenta de Junts, Laura Borràs, s'ha desplaçat també aquest dilluns a la capital comunitària.

Les dues delegacions es podrien reunir novament aquest dilluns per rubricar el document. Els socialistes donaven pràcticament per fet un acord la setmana passada, però els plans van quedar trastocats després de l'anunci d'acord amb ERC per discrepàncies sobre la lletra petita de la llei d'amnistia.

Les converses del cap de setmana han permès fer avenços. Segons fonts de Junts, els socialistes han fet concessions i hi haurà una entesa en les pròximes hores si el PSOE no fa passos enrere.

El PSOE es mostra també optimista sobre la possibilitat d'entesa. Aquest dissabte els socialistes van comunicar l'aval de la seva militància –amb un 87% dels suports- a aquestes negociacions, i el mateix Cerdán va apuntar que el PSOE està "més a prop d'aconseguir la investidura de Pedro Sánchez".

Si es rubrica l'acord, el següent pas serà la presentació de la Llei d'amnistia al registre del Congrés dels Diputats. El PSOE vol que el document vagi signat per totes les formacions que li donen suport, això és PSOE, Sumar, Junts, ERC, PNB, Bildu i BNG, amb qui María Jesús Montero signarà un acord aquest mateix dilluns.

En paral·lel, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, anunciarà la data de la investidura. Armengol pot fer-ho amb una antelació de només 24 hores –tal com va fer Ana Pastor en la investidura de Mariano Rajoy- i no es descarta cap calendari, tampoc que el debat tingui lloc aquesta mateixa setmana.

El PSOE espera d'aquesta manera una investidura en primera volta, amb majoria absoluta gràcies als suports de totes les formacions amb qui ha negociat. Sumen 178 escons, i si s'hi suma també de Coalició Canària arribarien als 179 vots a favor i 171 en contra, de manera que no hi hauria necessitat de repetir una votació i que Sánchez fos investit per majoria simple 48 hores després.