Universos literaris

Com neix el desig d'escriure, el gran big bang creatiu? Què nodreix l'ànima d'un escriptor? Quines afinitats s'estableixen entre clàssics i coetanis, quines famílies de lletra s'estableixen a través dels segles, per bars, llits, places i biblioteques? On acaba la influència i on comença la llosa? Com s'empelten les altres arts en l'escriptura?

En aquest cicle, una sèrie d'escriptors i artistes de renom intentaran respondre aquestes preguntes: ens desplegaran l'univers dels seus mites, ens revelaran els seus moments iniciàtics, ens explicaran, fil per randa, què els inspira i com enreden la musa.

Cicle coordinat per la Fundació José Manuel Lara.

Activitats d'aquest cicle

Dimecres 25 de setembre, 19 h

«A l'angle fosc» amb Lorenzo Silva

Dimecres 23 d'octubre, 19 h

«Escriure a la frontera» amb Najat El Hachmi Buhhu

Dimecres 20 de novembre, 19 h

«Dels 9 als 99. Escriure per explicar l'emoció» amb Alejandro Palomas

Dimecres 18 de desembre, 19 h

«Escriure em va portar a fer-me preguntes. Buscar les respostes, feminista» amb Leticia Dolera