El cinema de Neus Ballús situa en el primer pla les tensions, els patrons i els desajustos del relat perquè l'espectador prengui consciència del que molt sovint no s'aprecia a la pantalla. La plaga, el seu primer llargmetratge, va ser la primera obra de Ballús que va explorar l'equilibri entre la ficció i el documental. En aquesta pel·lícula, però també a Staff Only i a la més recent Sis dies corrents, es barregen actors i actrius professionals amb amateurs per donar vida a uns personatges molt singulars i comuns alhora.

En aquesta trobada, Ballús relatarà de quina manera ha aconseguit trobar un llenguatge cinematogràfic únic al llarg dels seus últims anys de trajectòria. HORARIS Dijous 1 de desembre, a les 19 h Més informació aquí.