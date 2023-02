El juliol de 1980, una onada de calor extrema va castigar el sud dels Estats Units i va fer pujar els termòmetres fins als 38,4 graus. El novembre de 1985, un episodi de calor infernal va deixar el Brasil amb una temperatura rècord de 36,5 graus. L’abril de 1998, el sud-est asiàtic va patir un episodi de canícula sense precedents i, llavors, els 32,8 graus registrats semblaven un extrem impossible de superar. Tots aquests registres que, al seu dia, van destacar com a rècord tardaran cada vegada menys a quedar-se obsolets perquè, tal com adverteix des de fa dècades la comunitat científica, l’avanç de la crisi climàtica i l’escalfament global sembra el terreny perquè les onades de calor siguin cada cop més intenses i freqüents.

Segons apunta una nova anàlisi publicada aquest dimecres a la revista ‘Science Advances’, en les últimes dècades <strong>el planeta ha viscut un auge de les onades de calor extrem</strong>. Però mentre alguns d’aquests episodis han acaparat titulars i han omplert rius de tinta, d’altres han passat totalment desapercebuts. Sobretot en el cas dels extrems meteorològics que han tingut lloc al sud global i en regions desfavorides del globus. «En aquests llocs, un extrem de temperatura pot tenir efectes més nocius perquè pot augmentar els índexs de mortalitat», explica Vikki Thompson, autora de l’estudi i científica de l’Institut Cabot de la Universitat de Bristol, al Regne Unit.

No fa falta anar molt enrere en el temps per veure els efectes d’una onada de calor extrema en un país ple de pobresa i desigualtats socials. Ja fa una setmana que l’Índia i el Pakistan viuen una onada de calor extrema, amb temperatures per sobre dels 40 graus i màximes pròximes als 50. Es calcula que més de mil milions d’habitants d’aquestes regions són especialment vulnerables a aquests pics de temperatura. Ara com ara, la gran majoria de les <strong>morts per cop de calor</strong> registrades durant aquest episodi coincideixen amb les zones rurals més pobres del país. En els últims 50 anys, segons apunta una recent anàlisi, la calor extrema ha deixat més de 17.000 morts a l’Índia. La majoria, en regions pobres i persones exposades a la intempèrie.

Temperatures anòmales

Temperatures anòmales

Les onades de calor extrem no només van en augment sinó que, com corroboren els registres, s'estan estenent cap a territoris que (fins ara) amb prou feines havien patit aquest tipus d'episodis extrems. L'exemple més clar, expliquen els experts, és l'onada de calor que l'estiu passat va castigar els Estats Units i el Canadà. L'episodi, que va deixar màximes pròximes als 50 graus i centenars de morts en només una setmana, «hauria sigut pràcticament impossible sense l'impacte de la crisi climàtica». «Si els humans no haguessin influït en el clima, i desencadenat un escalfament global, aquesta onada de calor hagués sigut 150 vegades menys probable», va assenyalar llavors una anàlisi feta per la Universitat d'Oxford.

La gravetat de les onades de calor, esgrimeixen els experts, no depèn tant de les temperatures a què s’arribi sinó quant pugen les temperatures respecte als valors normals. En el <strong>cas del Canadà</strong>, per exemple, l’onada de calor va fer pujar les temperatures més de 10 graus respecte als valors mitjans en un país que, fins ara, no estava acostumat a aquesta mena de pics meteorològics. El mateix que va passar el juny passat a Hèlsinki, quan els termòmetres van arribar als 31,7 graus i van registrar així la temperatura més alta mai detectada a la ciutat.

Onades de calor més intenses i freqüents

Onades de calor més intenses i freqüents

L'avanç de la crisi climàtica, adverteixen els experts, provocarà onades de calor cada cop més intenses i freqüents. Segons calcula l'últim informe del Panel Intergovernamental d'Experts sobre Canvi Climàtic (IPCC), fins al segle passat aquests esdeveniments extrems passaven cada deu anys. Ara, les probabilitats s'han multiplicat per quatre. I si els termòmetres globals sobrepassen els quatre graus de mitjana, serà fins i tot 9,4 vegades més probable que tingui lloc un episodi de calor extrema.