La xifra és per si mateixa punyent. En aquests moments, una de cada cinc espècies de flora i fauna que habiten el continent europeu està en greu risc d’extinció. Això inclou almenys un 27% de les plantes, un 24% d’invertebrats i un 18% de vertebrats. En total, segons apunta una nova anàlisi liderada pel Museu Natural d’Història de Luxemburg, ara com ara almenys el 20% de les espècies d’animals i plantes europees estarien amenaçades per les activitats humanes i, en cas de seguir així, podrien desaparèixer en les pròximes dècades. «Aquesta xifra suposa almenys el doble del que s’havia estimat fins ara», conclou Axel Hochkirch, autor principal d’aquest treball.

La investigació, publicada aquest mateix dimecres a la revista científica ‘PLOS ONE’, ha analitzat «amb la informació més actualitzada disponible fins ara» l’estat de les 14.669 espècies europees incloses en la famosa ‘Llista vermella’ de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (IUCN). L’anàlisi va revelar que almenys 2.839 espècies estan en greu risc d’extinció. També destaca el cas de 50 que ja s’han extingit (ja sigui a tot el continent, en algunes regions o en els entorns salvatges) i 75 més que es consideren possiblement extintes (i de les quals encara no hi ha suficients dades per confirmar-ne l’estatus).

L’estudi identifica 2.839 espècies europees en greu risc d’extinció

Grans amenaces

Segons apunta l’anàlisi, la principal amenaça per a la biodiversitat europea és l’ús de les terres agrícoles. Aquest fenomen s’associa tant amb la pèrdua d’hàbitats com amb la sobreexplotació de recursos naturals i la contaminació dels ecosistemes. I això és el que, finalment, amenaça d’esborrar del mapa milers d’espècies. «Aquest estudi reafirma, una vegada més, que les espècies europees s’enfronten a una gran quantitat d’amenaces. Per això necessitem aplicar més mesures per salvaguardar-les», conclou l’estudi, en el qual també han participat diversos investigadors espanyols.

Un altre punt de què adverteixen els experts és el desconeixement sobre l’estat real de conservació de moltes espècies. L’exemple més clar és el cas dels invertebrats. Aquests animals, entre els quals s’inclouen des dels insectes fins als cucs i els pops, continuen sent un dels grans desconeguts i, al seu torn, destaquen com un dels grups més amenaçats. «La proporció d’invertebrats europeus en risc d’extinció supera amb escreix les últimes estimacions», conclou aquesta nova anàlisi. «Encara fan falta molts estudis per entendre l’estat real de conservació d’aquestes espècies», afegeix el treball, publicat aquest dimecres.

«Les espècies europees s’enfronten a una gran quantitat d’amenaces, per això necessitem aplicar més mesures per salvaguardar-les»

Espècies en perill

A Espanya, segons apunta l’última actualització del catàleg d’espècies vulnerables elaborat pel Ministeri per a la Transició ecològica, hi ha almenys 208 espècies que es troben en perill d’extinció. Entre aquestes hi ha més d’un centenar d’espècies de plantes amenaçades, així com 25 espècies d’aus i 20 més d’invertebrats en risc de desaparició. Destaquen casos tan emblemàtics com, per exemple, l’os bru (‘Ursus arctos’), el voltor negre (‘Aegypius monachus’), el llangardaix gegant de Tenerife (‘Gallotia intermedia’), el tritó del Montseny (‘Calotriton arnoldi’) i el samaruc (‘Valencia hispanica’).

La situació de moltes d’aquestes espècies és crítica. A Catalunya, per exemple, un informe de l’Observatori de la Biodiversitat destaca que el 24% de les espècies salvatges del territori han desaparegut en les últimes dues dècades. A més, moltes d’altres han perdut més del 70% de la seva població en els últims anys. L’única bretxa d’esperança són aquells casos que semblaven que estaven al caire de l’extinció però que, finalment, han aconseguit recuperar-se. Aquests són els exemples que, segons expliquen els experts, ens haurien d’inspirar a crear més polítiques de conservació per salvar els dues milions d’espècies europees que actualment destaquen com a amenaçades.