Puigdemont insta ERC a aclarir si els seus vots "serviran per fer Illa president"

Carles Puigdemont demana "claredat" a Pere Aragonès sobre les seves possibles aliances després de les eleccions del 12-M. "Els vots d'ERC serviran per a fer president el delegat del PSOE a Catalunya? Els nostres segur que no", ha assegurat el candidat de Junts+ en una roda de premsa a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) aquest dimecres a Argelers. "M'agradaria saber amb la mateixa contundència i claredat que cap vot d'ERC servirà per a fer president Salvador Illa", ha insistit. D'altra banda, en un hipotètic escenari d'una investidura del candidat del PSC amb el suport del PPC, com a l'Ajuntament de Barcelona, Puigdemont ha dit que s'acabaria la taula de negociació a Suïssa, perquè no tindria "cap sentit".