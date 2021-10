El ple del Parlament votarà demà l’avantprojecte de pressupost de la Cambra catalana per al 2022, que avança en una reducció progressiva de les indemnitzacions dels diputats (les famoses dietes) perquè s’incloguin al salari. Això comporta una alteració en els capítols dels comptes, concretament els de remuneració del personal i de despeses corrents de béns i serveis, i no implica ni un increment ni una rebaixa del sou base de les seves senyories, que es mantindrà en 2.921,8 euros mensuals. Ara bé, les indemnitzacions per despeses de viatge i desplaçament (que oscil·len entre 16.975,56 i 23.895,12 euros anuals) passaran a incorporar-se al sou, el que implica que quedaran subjectes a tributació de l’IRPF. Per evitar que els diputats perdin part de la seva retribució neta, la proposta és que aquesta retenció la cobreixi el Parlament, el que suposaria un cost d’1,1 milions d’euros.

«L’estructura del que cobrem canvia perquè baixen les dietes i pugen els sous, però l’import que percebem és el mateix», resumeix una diputada. El que es votarà demà és només la modificació de diners destinats a cada capítol. Com es gestionen aquestes dietes està pendent d’un acord entre els partits, que tenen marge fins a finals d’any, tot i que la CUP exigeix ​que es presentin factures i tiquets i no que s’aboni una quantitat aproximada fixa. El pressupost del Parlament per al 2022 és de 65 milions d’euros, un 4,09% més respecte el 2020 (el 2021 van quedar prorrogats), bàsicament perquè hi ha un grup més -vuit en total- i perquè els treballadors dels grups parlamentaris cobren directament del Parlament com a personal eventual, quan abans els partits rebien una subvenció i assignaven als seus empleats els imports corresponents.

Rebuig de CUP, comuns i Vox

La CUP i els comuns qüestionen que sigui el Parlament qui assumeixi part de la tributació perquè consideren que han de ser els diputats els que paguin aquesta part encara que reverteixi negativament en el sou, fet pel qual es decanten per votar en contra dels comptes. Els anticapitalistes recorden que van proposar una moció que apostava per una rebaixa de salaris del 14% que va decaure per falta de suport. «És fonamental que es regularitzin les dietes. No pot ser que no tinguin control ni efectes en l’àmbit impositiu», asseguren fonts del partit.

La resta de grups celebren que es regularitzin les quantitats que cobren els diputats sense que reverteixi negativament en el seu salari. Vox també votarà en contra del pressupost perquè considera que l’assignació de diners a les forces polítiques és «excessiva». Aquests comptes són els primers en què es tenen en compte els Objectius de Desenvolupament Sostenible establerts per l’ONU i incorporen la perspectiva de gènere, la repercussió en el canvi climàtic i la transformació digital.