Els dos escopeters dels Mossos d’Esquadra investigats per les lesions a una manifestant que va perdre l’ull per un projectil de foam en les protestes per l’empresonament del raper Hasél, el passat 16 de febrer, van mantenir ahir davant del jutge que van disparar seguint els protocols, que obliguen a apuntar per sota de l’abdomen. Els dos agents van declarar com a imputats al jutjat d’Instrucció número 1 de Barcelona, que va admetre a tràmit la querella que va presentar la jove, que va resultar ferida quan es trobava a la Via Augusta.

Els dos policies es van acollir al seu dret a no respondre a les preguntes de l’acusació particular i la popular, exercida pel centre de drets humans Iridia, i, si bé van reconèixer que van disparar projectils de precisió a la zona pels disturbis que s’havien generat, van precisar que sempre ho van fer d’acord amb els protocols policials. Els agents van explicar que no recordaven que els seus trets impactessin al cap de cap manifestant, de manera que desconeixen de quina forma es van produir les lesions oculars de la jove. També va comparèixer davant el jutge la manifestant ferida, que va assegurar que la lesió li ha produït seqüeles físiques i psicològiques.